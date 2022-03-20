https://arabic.sputniknews.com/20220320/ما-طبيعة-الرد-الروسي-على-العقوبات-الغربية-غير-المسبوقة-1060136301.html
ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة
ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة
قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو تعمل على رد على نطاق العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية من قبل الولايات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:58+0000
2022-03-20T13:58+0000
2022-03-20T13:58+0000
راديو
بوضوح
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ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة
ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة
وقال بارامونوف في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "قضية الإجراءات التقييدية ردا على النطاق غير المسبوق وغير الشرعي من وجهة نظر عقوبات القانون الدولي على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم العمل عليها من قبل حكومة الاتحاد الروسي".وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.على الجانب الأخر، قال المحلل السياسي الروسي، أندريه موتارزين، إن "الرد الروسي على هذه العقوبات الغربية سيكون سياسياً واقتصادياً، فمن الناحية الاقتصادية، ستمتنع روسيا عن تزويد الدول الغربية بالأسمدة الكيماوية وكذلك القمح، وعلى المستوى السياسي ستمنع كبار المسؤولين الأوروبيين الدخول إلى روسيا، كما ستقوم روسيا بدراسة إمكانية التعاون المقبل مع الشركات الغربية التي تمسكت بالعقوبات".وألمح أندريه إلى أنه "يتم الآن بناء نظام عالمي جديد وسينقسم العالم إلى قسمين، العالم الغربي ومتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والعالم الشرقي والمتمثل في روسيا والصين والهند وبعض دول آسيا وأفريقيا التي تراقب الوضع الراهن".إعداد وتقديم: نوران عطاالله
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة
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قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو تعمل على رد على نطاق العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال بارامونوف في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "قضية الإجراءات التقييدية ردا على النطاق غير المسبوق وغير الشرعي من وجهة نظر عقوبات القانون الدولي على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم العمل عليها من قبل حكومة الاتحاد الروسي".
كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.
وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن "هذه العقوبات التي تم فرضها على روسيا سيكون لها تداعيات على الاقتصادات العالمية والأوروبية والأمريكية، هذا من جانب أما من جانبٍ أخر، فالعالم ينتظر ما هي خطوات روسيا لفرض عقوبات مواجهة لهذه العقوبات الغربية، بالتالي سيكون هناك تأثيرات واضحة على الاقتصاد العالمي ناهيك عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا من قبل".
على الجانب الأخر، قال المحلل السياسي الروسي، أندريه موتارزين، إن "الرد الروسي على هذه العقوبات الغربية
سيكون سياسياً واقتصادياً، فمن الناحية الاقتصادية، ستمتنع روسيا عن تزويد الدول الغربية بالأسمدة الكيماوية وكذلك القمح، وعلى المستوى السياسي ستمنع كبار المسؤولين الأوروبيين الدخول إلى روسيا، كما ستقوم روسيا بدراسة إمكانية التعاون المقبل مع الشركات الغربية التي تمسكت بالعقوبات".
وأضاف: "التصعيد السياسي يتم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أما ما يجري من جانب روسيا فهو الرد فقط على الأفعال الغربية، ولكن من الممكن أن يكون هناك تصعيد سياسي إذا قررت الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرض المزيد من العقوبات".
وألمح أندريه إلى أنه "يتم الآن بناء نظام عالمي جديد وسينقسم العالم إلى قسمين، العالم الغربي ومتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والعالم الشرقي والمتمثل في روسيا والصين والهند وبعض دول آسيا وأفريقيا التي تراقب الوضع الراهن".
إعداد وتقديم: نوران عطاالله