https://arabic.sputniknews.com/20220320/ما-طبيعة-الرد-الروسي-على-العقوبات-الغربية-غير-المسبوقة-1060136301.html

ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة

ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة

قال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو تعمل على رد على نطاق العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية من قبل الولايات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T13:58+0000

2022-03-20T13:58+0000

2022-03-20T13:58+0000

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ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة ما طبيعة الرد الروسي على العقوبات الغربية غير المسبوقة

وقال بارامونوف في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "قضية الإجراءات التقييدية ردا على النطاق غير المسبوق وغير الشرعي من وجهة نظر عقوبات القانون الدولي على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتم العمل عليها من قبل حكومة الاتحاد الروسي".وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في وقت سابق، فإن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وكانت روسيا تستعد لها مسبقًا.وأضاف أنها تتطلب التحليل والتنسيق بين الإدارات من أجل تطوير إجراءات الاستجابة التي تلبي مصالح الاتحاد الروسي.على الجانب الأخر، قال المحلل السياسي الروسي، أندريه موتارزين، إن "الرد الروسي على هذه العقوبات الغربية سيكون سياسياً واقتصادياً، فمن الناحية الاقتصادية، ستمتنع روسيا عن تزويد الدول الغربية بالأسمدة الكيماوية وكذلك القمح، وعلى المستوى السياسي ستمنع كبار المسؤولين الأوروبيين الدخول إلى روسيا، كما ستقوم روسيا بدراسة إمكانية التعاون المقبل مع الشركات الغربية التي تمسكت بالعقوبات".وألمح أندريه إلى أنه "يتم الآن بناء نظام عالمي جديد وسينقسم العالم إلى قسمين، العالم الغربي ومتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والعالم الشرقي والمتمثل في روسيا والصين والهند وبعض دول آسيا وأفريقيا التي تراقب الوضع الراهن".إعداد وتقديم: نوران عطاالله

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