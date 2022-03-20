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ما هي مميزات طائرة "آرش" دون طيار الإيرانية
ما هي مميزات طائرة "آرش" دون طيار الإيرانية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن مميزات تصنيع الطائرات دون طيار الحديثة في إيران، خاصة الطائرة "آرش" الجديدة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:33+0000
2022-03-20T06:33+0000
إيران
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وذكرت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، أن أهم مميزات طائرة "آرش" دون طيار الإيرانية أنها قادرة على الاستهداف النقطي وتدمير المضادات الجوية، وهو ما يعد بمثابة إنجاز مهم لقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد.وتعتبر الحكومة الإيرانية أن شكل الطائرات دون طيار إحدى المنتجات الدفاعية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الدائم للبلاد في وقت أصبح توطين تصنيعها متاحا للقوات المسلحة الإيرانية.ويبلغ طول طائرة "آرش" المسيرة أربعة أمتار ونصف المتر، وهي نموذج مطور من "كيان 2" وتستخدم لأغراض الدفاع والقتال في آن واحد، فهي تضم محركا نفاثا غازيا صغيرا، في وقت يبلغ طول جناحيها ثلاثة ونصف المتر إلى أربعة أمتار ومداها نحو 1400 كيلومتر.وبإمكان طائرة "آرش" تحديد أماكن المضادات الجوية في مواضع الأعداء واستهدافها وتدميرها، فضلا عن تحديد أماكن الرادارات المعادية والقدرة على مهاجمة جميع أنواع السفن وغيرها من الأهداف المعادية.وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما أزاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
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إيران, أخبار العالم الآن

ما هي مميزات طائرة "آرش" دون طيار الإيرانية

06:33 GMT 20.03.2022
© Twitter.comإيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Twitter.com
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن مميزات تصنيع الطائرات دون طيار الحديثة في إيران، خاصة الطائرة "آرش" الجديدة.
وذكرت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، أن أهم مميزات طائرة "آرش" دون طيار الإيرانية أنها قادرة على الاستهداف النقطي وتدمير المضادات الجوية، وهو ما يعد بمثابة إنجاز مهم لقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد.
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وتعتبر الحكومة الإيرانية أن شكل الطائرات دون طيار إحدى المنتجات الدفاعية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الدائم للبلاد في وقت أصبح توطين تصنيعها متاحا للقوات المسلحة الإيرانية.
ويبلغ طول طائرة "آرش" المسيرة أربعة أمتار ونصف المتر، وهي نموذج مطور من "كيان 2" وتستخدم لأغراض الدفاع والقتال في آن واحد، فهي تضم محركا نفاثا غازيا صغيرا، في وقت يبلغ طول جناحيها ثلاثة ونصف المتر إلى أربعة أمتار ومداها نحو 1400 كيلومتر.
وبإمكان طائرة "آرش" تحديد أماكن المضادات الجوية في مواضع الأعداء واستهدافها وتدميرها، فضلا عن تحديد أماكن الرادارات المعادية والقدرة على مهاجمة جميع أنواع السفن وغيرها من الأهداف المعادية.
وفي السياق نفسه، كشف الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، عن "قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن "القاعدتين تضمان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وطائرات مسيّرة هجومية قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو"، مشيرة إلى أن هذه "هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض".
كما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما أزاح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.
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