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https://arabic.sputniknews.com/20220320/مبابي-بعد-الخسارة-أمام-موناكو-علينا-احترام-أنفسنا-1060139625.html
مبابي بعد الخسارة أمام موناكو: علينا احترام أنفسنا
مبابي بعد الخسارة أمام موناكو: علينا احترام أنفسنا
علق اللاعب الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على خسارة ناديه أمام موناكو ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الفرنسي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:26+0000
2022-03-20T15:26+0000
رياضة
الدوري الفرنسي
مبابي
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وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خسرنا أمام فريق عظيم منافس في أوروبا، إنه ناد كبير مبروك لهم، هدفنا لا زال هو تحقيق الدوري علينا أن نكون احترافيين".وتابع : "لقد كانوا ملتزمين وأظهروا إرادتهم في الفوز، وهم يستحقون الانتصار. الهدف هو السعي خلف اللقب العاشر في الدوري، يمكننا أن نفوز بـ8/0 أو 9/0 ولكن سيظل الناس يركزون على دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نظل احترافيين ونحترم أنفسنا، يجب أن نحترم أيضا أنصارنا، عائلاتنا".وختم: "علينا احترام أنفسنا أولا هذا مهم، إذا كان لدينا حد أدنى من الاحترام لما نفعل وبما نريد أن نصبح فعلينا احترام أنفسنا".وبهذا الانهزام بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 65 نقطة.
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رياضة, الدوري الفرنسي, مبابي

مبابي بعد الخسارة أمام موناكو: علينا احترام أنفسنا

15:26 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي
 نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE
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علق اللاعب الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على خسارة ناديه أمام موناكو ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الفرنسي.
وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خسرنا أمام فريق عظيم منافس في أوروبا، إنه ناد كبير مبروك لهم، هدفنا لا زال هو تحقيق الدوري علينا أن نكون احترافيين".
وتابع : "لقد كانوا ملتزمين وأظهروا إرادتهم في الفوز، وهم يستحقون الانتصار. الهدف هو السعي خلف اللقب العاشر في الدوري، يمكننا أن نفوز بـ8/0 أو 9/0 ولكن سيظل الناس يركزون على دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نظل احترافيين ونحترم أنفسنا، يجب أن نحترم أيضا أنصارنا، عائلاتنا".
وختم: "علينا احترام أنفسنا أولا هذا مهم، إذا كان لدينا حد أدنى من الاحترام لما نفعل وبما نريد أن نصبح فعلينا احترام أنفسنا".
وبهذا الانهزام بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 65 نقطة.
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