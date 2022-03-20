عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مجلة-الولايات-المتحدة-قلقة-من-الخطوات-السعودية-ضدها-1060123385.html
مجلة: الولايات المتحدة قلقة من الخطوات السعودية ضدها
مجلة: الولايات المتحدة قلقة من الخطوات السعودية ضدها
كشفت مجلة أمريكية في تقريرها أن الخطوة السعودية الأخيرة التي تتمثل بتحويل جزء من عملياتها المالية من الدولار الأمريكي إلى اليوان الصيني فاجأت واشنطن وجعلتها في... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:32+0000
2022-03-20T08:32+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059661447_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_b75615ff96d89fcc633bbb73860bd9d6.jpg
وذكرت مجلة " The American Spectator" في تقريرها أن تفكير الرياض الأخير بشأن بيع النفط للصين مقابل العملة الصينية اليوان والتخلي عن الدولار الأمريكي جاءت كخطوة مفاجئة ومقلقة للإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدولار الأمريكي اليوم هو العملة الاحتياطية الأولى في العالمية، والتي يجب أن تكون مستقرة ويمكن الوصول إليها بسهولة وأيضًا اعتبارها نوعًا من "الملاذ الآمن".واعتبرت المجلة أن ثلاثة أسباب رئيسية قد تكون وراء الخطوة السعودية وأبرزها عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دفع العلاقات مع الرياض إلى الأسوء، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتخليها عن حلفائها في تلك البلاد ما أقلق الرياض من هذه الخطوات التي يمكن أن تضع السعودية في مأزق، بالإضافة إلى محاولة التوصل إلى الاتفاق النووي الايراني ما يعطي طهران دفعا كبيرا لمواجهة السعودية في المنطقة.أما السبب الثالث والأهم يتمثل بخسارة الولايات المتحدة المستمرة لهيبتها وقوتها العسكرية في العالم. وكتبت المجلة: "يمكنك القول، بمعنى ما، أن العملة الاحتياطية هي نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها، لأنها ترتفع من حيث القيمة بسبب وضعها. نفس الوضع يدعم عبء الديون الضخم في أمريكا. يبدو اليوان بدلاً من الدولار مقلقًا للغاية".خلص التقرير إلى أن الصين قد تصبح "أقوى مما هي عليه في الواقع مثل الاتحاد السوفيتي السابق"، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ما فعله الديمقراطيون بالاقتصاد الأمريكي في غضون عام واحد فقط، فإن هناك سباق بين الصين وأمريكا نحو القاع الاقتصادي".وأفيد، في وقت سابق، أن روسيا والهند تستكشفان إمكانية التحول إلى التسويات بالروبل والروبية ومشاركة اليوان الصيني كعملة أساسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059661447_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4267c18c34528c637448e175ecf39d7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مجلة: الولايات المتحدة قلقة من الخطوات السعودية ضدها

08:32 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورزوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022
زوار المعرض العالمي للدفاع في الرياض، المملكة العربية السعودية 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
كشفت مجلة أمريكية في تقريرها أن الخطوة السعودية الأخيرة التي تتمثل بتحويل جزء من عملياتها المالية من الدولار الأمريكي إلى اليوان الصيني فاجأت واشنطن وجعلتها في وضع مقلق للغاية.
وذكرت مجلة " The American Spectator" في تقريرها أن تفكير الرياض الأخير بشأن بيع النفط للصين مقابل العملة الصينية اليوان والتخلي عن الدولار الأمريكي جاءت كخطوة مفاجئة ومقلقة للإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدولار الأمريكي اليوم هو العملة الاحتياطية الأولى في العالمية، والتي يجب أن تكون مستقرة ويمكن الوصول إليها بسهولة وأيضًا اعتبارها نوعًا من "الملاذ الآمن".
واعتبرت المجلة أن ثلاثة أسباب رئيسية قد تكون وراء الخطوة السعودية وأبرزها عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دفع العلاقات مع الرياض إلى الأسوء، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتخليها عن حلفائها في تلك البلاد ما أقلق الرياض من هذه الخطوات التي يمكن أن تضع السعودية في مأزق، بالإضافة إلى محاولة التوصل إلى الاتفاق النووي الايراني ما يعطي طهران دفعا كبيرا لمواجهة السعودية في المنطقة.
أما السبب الثالث والأهم يتمثل بخسارة الولايات المتحدة المستمرة لهيبتها وقوتها العسكرية في العالم. وكتبت المجلة: "يمكنك القول، بمعنى ما، أن العملة الاحتياطية هي نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها، لأنها ترتفع من حيث القيمة بسبب وضعها. نفس الوضع يدعم عبء الديون الضخم في أمريكا. يبدو اليوان بدلاً من الدولار مقلقًا للغاية".
خلص التقرير إلى أن الصين قد تصبح "أقوى مما هي عليه في الواقع مثل الاتحاد السوفيتي السابق"، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ما فعله الديمقراطيون بالاقتصاد الأمريكي في غضون عام واحد فقط، فإن هناك سباق بين الصين وأمريكا نحو القاع الاقتصادي".
وأفيد، في وقت سابق، أن روسيا والهند تستكشفان إمكانية التحول إلى التسويات بالروبل والروبية ومشاركة اليوان الصيني كعملة أساسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала