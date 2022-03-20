https://arabic.sputniknews.com/20220320/مجلس-التعاون-الخليجي-يدين-الهجوم-العدائي-على-جدة-1060149778.html
مجلس التعاون الخليجي يدين "الهجوم العدائي" على جدة
مجلس التعاون الخليجي يدين "الهجوم العدائي" على جدة
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"أرامكو السعودية" في جدة اليوم. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:02+0000
2022-03-20T21:02+0000
2022-03-20T21:05+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742385_0:43:2928:1690_1920x0_80_0_0_196a37677b546cb0f7898c8fa9f5bcd9.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، وصفه الهجوم بـ"العدائي"، مدينا العملية ومؤكدا أنها تستهدف أمن إمدادات الطاقة.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".ولفت إلى دعم دول مجلس التعاون "جميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742385_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_29f901c8a216d98df52c05ed19071777.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اخبار العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يدين "الهجوم العدائي" على جدة
21:02 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 21:05 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لـ"أرامكو السعودية" في جدة اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"
عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، وصفه الهجوم بـ"العدائي"، مدينا العملية ومؤكدا أنها تستهدف أمن إمدادات الطاقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "هذا الاعتداء الذي نتج عنه حريق محدود بأحد الخزانات دون إصابات أو خسائر بشرية وما سبقه من أعمال عدائية ممنهجة تكرر ارتكابها بغرض استهداف أمن إمدادات الطاقة، لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدف أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
ولفت إلى دعم دول مجلس التعاون "جميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها السعودية لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ لوقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط
" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.