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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مجلس-الدفاع-الأوكراني-يوقف-نشاط-العديد-من-الأحزاب-السياسية-1060118231.html
مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية
مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية
أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" ، خلال فترة الأحكام العرفية... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T02:10+0000
2022-03-20T02:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية: "قرر المجلس الوطني للديمقراطية والعدالة، بالنظر إلى الحرب الشاملة وعلاقات بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة، تعليق نشاط عدد من الأحزاب السياسية لفترة الأحكام العرفية.ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية صدرت تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ إجراءات لوقف أنشطة هذه القوى السياسية على الفور.في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت محكمة أوكرانية باعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب منهاج المعارضة - من أجل الحياة.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية يوم الثلاثاء أن البرلمان الأوكراني، وافق على تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى أواخر أبريل (لمدة 30 يومًا بدءًا من 26 مارس).وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أستراليا-تدعم-أوكرانيا-بمساعدات-عسكرية-وإنسانية-إضافية-بقيمة-375-مليون-دولار-1060118092.html
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أخبار أوكرانيا

مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية

02:10 GMT 20.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENT OFFICE
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أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" ، خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية: "قرر المجلس الوطني للديمقراطية والعدالة، بالنظر إلى الحرب الشاملة وعلاقات بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة، تعليق نشاط عدد من الأحزاب السياسية لفترة الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية صدرت تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ إجراءات لوقف أنشطة هذه القوى السياسية على الفور.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أستراليا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية وإنسانية إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار
01:28 GMT
في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت محكمة أوكرانية باعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب منهاج المعارضة - من أجل الحياة.
وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية يوم الثلاثاء أن البرلمان الأوكراني، وافق على تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى أواخر أبريل (لمدة 30 يومًا بدءًا من 26 مارس).
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 17:56 GMT
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