https://arabic.sputniknews.com/20220320/مجلس-الدفاع-الأوكراني-يوقف-نشاط-العديد-من-الأحزاب-السياسية-1060118231.html

مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية

مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية

أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" ، خلال فترة الأحكام العرفية... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T02:10+0000

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العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية: "قرر المجلس الوطني للديمقراطية والعدالة، بالنظر إلى الحرب الشاملة وعلاقات بعض الهياكل السياسية مع هذه الدولة، تعليق نشاط عدد من الأحزاب السياسية لفترة الأحكام العرفية.ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية صدرت تعليمات لوزارة العدل الأوكرانية باتخاذ إجراءات لوقف أنشطة هذه القوى السياسية على الفور.في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت محكمة أوكرانية باعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب منهاج المعارضة - من أجل الحياة.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية يوم الثلاثاء أن البرلمان الأوكراني، وافق على تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى أواخر أبريل (لمدة 30 يومًا بدءًا من 26 مارس).وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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