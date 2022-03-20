https://arabic.sputniknews.com/20220320/مراسل-ألمانيا-ودول-أخرى-تسلم-أوكرانيا-أسلحة-منتهية-الصلاحية-1060138734.html
مراسل: ألمانيا ودول أخرى تسلم أوكرانيا أسلحة منتهية الصلاحية
مراسل: ألمانيا ودول أخرى تسلم أوكرانيا أسلحة منتهية الصلاحية
كشف مراسل إحدى القنوات التلفزيونية الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية منتهية الصلاحية من بعض الدول الأوروبية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:01+0000
2022-03-20T15:01+0000
2022-03-20T15:01+0000
العالم
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وذكر مراسل وكالة "إزفيستيا" الإخبارية الروسية أن الأسلحة المقدمة من الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا إلى أوكرانيا هي مساعدات بجودة سيئة وهي قديمة ومنتهية الصلاحية. وأشار الصحفي إلى أن ألمانيا قررت قبل أسابيع قليلة تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ونقلت دفعة من الصواريخ "بانزرفاوست"، لكن لم يتحدث أحد عن جودة الأسلحة الموردة.واستطاع الجيش الروسي الحصول على غنائم ثمينة في بلدة إربين القريبة من كييف ومنها أنظمة جافلين الأمريكية و"بانزرفاوست" الألمانية، بالإضافة إلى نسخة حديثة من أنظمة الدفاع الجوي "فاوستباترون".وبحسب الوثائق التي كانت مع الأسلحة المضبوطة، أشار المراسل إلى أنه تم إنتاج معظمها عام 2005 وتم فحصها حتى عام 2013، وبعد ذلك تم وضعها في مخازن ومستودعات لمدة تسع سنوات دون إجراء أي فحوصات لها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مراسل: ألمانيا ودول أخرى تسلم أوكرانيا أسلحة منتهية الصلاحية
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كشف مراسل إحدى القنوات التلفزيونية الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تتلقى مساعدات عسكرية منتهية الصلاحية من بعض الدول الأوروبية.
وذكر مراسل وكالة "إزفيستيا" الإخبارية الروسية أن الأسلحة المقدمة من الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا إلى أوكرانيا هي مساعدات بجودة سيئة وهي قديمة ومنتهية الصلاحية.
وأشار الصحفي إلى أن ألمانيا قررت قبل أسابيع قليلة تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ونقلت دفعة من الصواريخ "بانزرفاوست"، لكن لم يتحدث أحد عن جودة الأسلحة الموردة.
واستطاع الجيش الروسي الحصول على غنائم ثمينة في بلدة إربين القريبة من كييف ومنها أنظمة جافلين الأمريكية و"بانزرفاوست" الألمانية، بالإضافة إلى نسخة حديثة من أنظمة الدفاع الجوي "فاوستباترون".
وبحسب الوثائق التي كانت مع الأسلحة المضبوطة، أشار المراسل إلى أنه تم إنتاج معظمها عام 2005 وتم فحصها حتى عام 2013، وبعد ذلك تم وضعها في مخازن ومستودعات لمدة تسع سنوات دون إجراء أي فحوصات لها.