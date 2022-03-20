https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-روسي-غزو-العراق-انتهك-القانون-الدولي-وأطلق-النزعات-الطائفية-وأوجد-داعش-الإرهابي-1060137023.html

مسؤول روسي: غزو العراق انتهك القانون الدولي وأطلق النزعات الطائفية وأوجد "داعش" الإرهابي

مسؤول روسي: غزو العراق انتهك القانون الدولي وأطلق النزعات الطائفية وأوجد "داعش" الإرهابي

أفاد رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيشستوفو"، يفغيني بريماكوف، أن غزو... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T14:28+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال المسؤول الروسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الغزو الأمريكي للعراق "خلق المزيد من التطرف في المنطقة بأكملها".وتابع أن نشوء تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] كان أحد عواقب الغزو والاحتلال فيما بعد، قائلاً: "نحن ندرك من أين جاء داعش، حتى من حيث الكادر البشري، إذا جاز التعبير، كانت قيادة داعش هذه، في الغالب، هم الضباط والجنرالات والعقداء الذين خدموا صدام حسين، والذين سقطوا في الظروف التي تلت غزو العراق".ونفى بريماكوف صحة الادعاءات الأمريكية عن وجود صلة بين صدام حسين والتنظيمات الإرهابية، قائلاً إن علاقة الرئيس العرقي الراحل كانت "سيئة للغاية مع [تنظيم] القاعدة"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية العراقية كانت تلقي القبض على أفراد القاعدة وتعذبهم، وكانت بينهم عداوة واضحة".وتابع بريماكوف تعليقا على دور هذه الادعاءات في تبرير الغزو، قائلاً: "كانت وسائل الإعلام الغربية تنشر التقارير المزيفة حول ارتباطهم وحول أسلحة الدمار الشامل".وأشار المسؤول الروسي معلقاً على مصداقية الطرف الأمريكي قبيل الغزو، والصعوبة التي واجهها البيت الأبيض في تشكيل "تحالف الراغبين"، قائلاً: "لم يرغب أحد في الدخول في هذا التحالف، وعلى عكس الحرب السابقة في عهد [الرئيس الأمريكي الأسبق] بوش الأب، لم يكن أحد يريد حقا حربا جديدة، لكن الأمريكيين صنعوا هذا التحالف وخاضوا الحرب".وفيما يخص انعكاسات الغزو الأمريكي للعراق والمنطقة عموماً، تحدث بريماكوف عن الموجات الصدمية التي نتجت عن الغزو، ذاكراً أن "التصاعد الهائل لإيران، أدى إلى تزايد حدة المواجهات الطائفية الإقليمية بين إيران والعالم الشيعي من جهة مع المملكة العربية السعودية [من جهة ثانية]".وأضاف أن هذه المواجهات "أدت إلى نزاعات جديدة متنوعة الكثافة في العديد من دول المنطقة ومنها اليمن وسوريا ولبنان".في خطابٍ أطلق عليه لقب "خطاب محور الشر" في بداية سنة 2002، صرح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن عن وجود عدد من الدول الداعمة للإرهاب، متهماً قائمة من الدول بـ "دعم الأنظمة الإرهابية"، وعلى رأسها العراق وحكومته تحت قيادة رئيسها السابق صدام حسين، مطلقاً سلسلة من الأحداث التي توجت بغزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق في 20 آذار/مارس 2002، مما أثار الجدل حول العالم آنذاك، كما لا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم في العراق والمنطقة.

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العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية