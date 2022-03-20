https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-في-أنصار-الله-الدعوة-الخليجية-للتحاور-مسرحية-أشبه-بالمؤامرة--1060132824.html
مسؤول في "أنصار الله": الدعوة الخليجية للتحاور "مسرحية أشبه بالمؤامرة"
مسؤول في "أنصار الله": الدعوة الخليجية للتحاور "مسرحية أشبه بالمؤامرة"
اعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، عبد الله محمد النعمي، أن استهداف الحوثيين لمواقع في جنوب السعودية، ومنشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:50+0000
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وقال النعمي في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، إن "أنصار الله" تقوم بما هو واجب عليها في الدفاع عن نفسها وعن اليمن وشعبها وثرواتها.وأضاف أن ذلك "رد بسيط على العدوان الظالم"، حسب تعبيره.ولفت إلى أن الدعوة للحوار من قبل دول التحالف "لا تعدو كونها مسرحية وأشبه بالمؤامرة"، مرجعا ذلك إلى أن التحالف - وهو المعتدي- يريد من أنصار الله الذهاب لأرضه للتشاور"، حسب قوله.وتابع: "السلطة في السعودية مشكلتها أنها تريد النأي بنفسها وخداع الرأي العام وتحول نفسها من عدو مباشر إلى وسيط".واستطرد: "لكن أنصار الله أعلنت أنه لا مانع من التفاوض ولكن يجب أن تكون السعودية موجودة على طاولة الحوار، وأن يكون المكان محايد".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/أنصار-الله-اليمنية-مشاورات-الرياض-عنوانها-سلام-وباطنها-عدوان-أكثر-وحصار-أشد-1060110806.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله
مسؤول في "أنصار الله": الدعوة الخليجية للتحاور "مسرحية أشبه بالمؤامرة"
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اعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، عبد الله محمد النعمي، أن استهداف الحوثيين لمواقع في جنوب السعودية، ومنشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه، "ردا على قصف الشعب اليمني طيلة 7 سنوات متواصلة".
وقال النعمي في حديثه مع "راديو سبوتنيك
"، إن "أنصار الله" تقوم بما هو واجب عليها في الدفاع عن نفسها وعن اليمن وشعبها وثرواتها.
وأضاف أن ذلك "رد بسيط على العدوان الظالم"، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن الدعوة للحوار من قبل دول التحالف "لا تعدو كونها مسرحية وأشبه بالمؤامرة"، مرجعا ذلك إلى أن التحالف - وهو المعتدي- يريد من أنصار الله الذهاب لأرضه للتشاور"، حسب قوله.
وتابع: "السلطة في السعودية
مشكلتها أنها تريد النأي بنفسها وخداع الرأي العام وتحول نفسها من عدو مباشر إلى وسيط".
واستطرد: "لكن أنصار الله أعلنت أنه لا مانع من التفاوض ولكن يجب أن تكون السعودية موجودة على طاولة الحوار، وأن يكون المكان محايد".
وذكر أن شروط جماعة أنصار الله للحوار، تتمثل في"رفع الحصار عن اليمن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفتح المطارات والموانىء، وتوقف العدوان، وبالتالي لا مانع من الحوار في الوقت المناسب دون أن يكون ذلك استسلاما يمنيا لأي مطالب أو شروط من الطرف الآخر.