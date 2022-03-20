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مسيرة حاشدة في تونس اعتراضا على "الاستشارة الوطنية"... فيديو وصور
مسيرة حاشدة في تونس اعتراضا على "الاستشارة الوطنية"... فيديو وصور
شهدت العاصمة التونسية، صباح اليوم الأحد، مسيرة حاشدة، نفذتها عدة حركات تونسية معارضة، وذلك احتجاجا على "الاستشارة الوطنية". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:36+0000
2022-03-20T11:36+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب ما نشرته صفحة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، فقد شاركت الحركة ومعها حركة النهضة والمبادرة الديمقراطية وائتلاف الكرامة، في مسيرة حاشدة صباح اليوم الأحد.ووفقا لما أكدته الحركة في بياناتها، فإن المسيرة تحركت من منطقة "باب سعدون" في تونس العاصمة، ووصلت إلى ساحة باردو، لكنها لم تستطع أن تدخلها، نظرا للحواجز التي وضعتها القوات الأمنية التونسية.وقالت بيانات الحركة إن المسيرة التي تمت الدعوة إليها تأتي إحياءً لذكرى عيد الاستقلال ورفضا للاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا من أجل المطالبة بفرض العودة للمسار الدستوري.وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط ما يعتبرونه ''انقلاباً''، والعودة "إلى المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد"، حسب قولهم.ورفض المحتجون كذلك نتائج الاستشارة الوطنية ومُخرجاتها، مؤكدين أنها "تحايل على إرادة الشعب وإيغال في المسار التخريبي الذي يمارسه الانقلاب".
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أخبار تونس اليوم

مسيرة حاشدة في تونس اعتراضا على "الاستشارة الوطنية"... فيديو وصور

11:36 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraمسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021
مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
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شهدت العاصمة التونسية، صباح اليوم الأحد، مسيرة حاشدة، نفذتها عدة حركات تونسية معارضة، وذلك احتجاجا على "الاستشارة الوطنية".
وحسب ما نشرته صفحة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسية، فقد شاركت الحركة ومعها حركة النهضة والمبادرة الديمقراطية وائتلاف الكرامة، في مسيرة حاشدة صباح اليوم الأحد.
ووفقا لما أكدته الحركة في بياناتها، فإن المسيرة تحركت من منطقة "باب سعدون" في تونس العاصمة، ووصلت إلى ساحة باردو، لكنها لم تستطع أن تدخلها، نظرا للحواجز التي وضعتها القوات الأمنية التونسية.
وقالت بيانات الحركة إن المسيرة التي تمت الدعوة إليها تأتي إحياءً لذكرى عيد الاستقلال ورفضا للاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا من أجل المطالبة بفرض العودة للمسار الدستوري.
وردد المحتجون شعارات تطالب بإسقاط ما يعتبرونه ''انقلاباً''، والعودة "إلى المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد"، حسب قولهم.
ورفض المحتجون كذلك نتائج الاستشارة الوطنية ومُخرجاتها، مؤكدين أنها "تحايل على إرادة الشعب وإيغال في المسار التخريبي الذي يمارسه الانقلاب".
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