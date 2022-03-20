https://arabic.sputniknews.com/20220320/مصر-تعرض-على-أمريكا-المساعدة-في-تعويم-السفينة-الجانحة-إيفر-فوروارد-1060141356.html
مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة "إيفر فوروارد"
مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة "إيفر فوروارد"
عرضت السلطات المصرية، المساعدة في تعويم السفينة "إيفر فوروارد" الجانحة في خليج تشيس بيك الأمريكي، والتي لا تزال محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:07+0000
2022-03-20T16:07+0000
2022-03-20T16:08+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب موقع "الدستور"، جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11" الذي يستمر على مدار 3 أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.وقال ربيع: "نحن نحتفل هذه الأيام بمرور عام على نجاح عملية تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قام به المصريون يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس".وأضاف: "تابعنا خلال الأيام الماضية حادث جنوح السفينة إيفر فوروارد في خليج تشيس بيك الأمريكي".وتابع: "فبالرغم من أن هذه السفينة أصغر من السفينة إيفير غيفن من حيث الحمولة الكلية، حيث تبلغ حمولتها 117 ألف طن فقط مقارنة بحمولة إيفير جيفن وقت جنوحها في قناة السويس التي بلغت 220 ألف طن وبأبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفير فوروارد حاليا في تربة طينية وليست تربة صخرية كما كان الحال مع السفينة إيفيرغيفن إلا أن محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة".وأشار إلى أن خفر السواحل الأمريكي أعلن استمرار محاولات التعويم لـ 10 أيام قادمة على أقل تقدير.كما أكد ربيع أن قناة السويس ستظل أهم وأقصر وأسرع شريان ملاحي دولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-عام-على-حادث-إيفر-غيفن-في-قناة-السويس-جنوح-سفينة-ضخمة-قبالة-السواحل-الأمريكية-1059928921.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة "إيفر فوروارد"
16:07 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
عرضت السلطات المصرية، المساعدة في تعويم السفينة "إيفر فوروارد" الجانحة في خليج تشيس بيك الأمريكي، والتي لا تزال محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة.
وحسب موقع "الدستور"
، جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11" الذي يستمر على مدار 3 أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.
وقال ربيع: "نحن نحتفل هذه الأيام بمرور عام على نجاح عملية تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قام به المصريون يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس".
وأضاف: "تابعنا خلال الأيام الماضية حادث جنوح السفينة إيفر فوروارد
في خليج تشيس بيك الأمريكي".
وتابع: "فبالرغم من أن هذه السفينة أصغر من السفينة إيفير غيفن
من حيث الحمولة الكلية، حيث تبلغ حمولتها 117 ألف طن فقط مقارنة بحمولة إيفير جيفن وقت جنوحها في قناة السويس التي بلغت 220 ألف طن وبأبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفير فوروارد حاليا في تربة طينية وليست تربة صخرية كما كان الحال مع السفينة إيفيرغيفن إلا أن محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة".
وأشار إلى أن خفر السواحل الأمريكي أعلن استمرار محاولات التعويم لـ 10 أيام قادمة على أقل تقدير.
وأوضح أن هيئة قناة السويس على استعداد تام للمشاركة سواء بالمعدات أو بالخبرات في عملية التعويم حرصا منها على خدمة حركة التجارة والملاحة الدولية في أي موقع على خريطة العالم.
كما أكد ربيع أن قناة السويس
ستظل أهم وأقصر وأسرع شريان ملاحي دولي.