https://arabic.sputniknews.com/20220320/مصر-تعرض-على-أمريكا-المساعدة-في-تعويم-السفينة-الجانحة-إيفر-فوروارد-1060141356.html

مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة "إيفر فوروارد"

مصر تعرض مساعدة أمريكا في تعويم السفينة الجانحة "إيفر فوروارد"

عرضت السلطات المصرية، المساعدة في تعويم السفينة "إيفر فوروارد" الجانحة في خليج تشيس بيك الأمريكي، والتي لا تزال محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T16:07+0000

2022-03-20T16:07+0000

2022-03-20T16:08+0000

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/1048483636_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_e0470034cba075d20c9520334a73495a.jpg

وحسب موقع "الدستور"، جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11" الذي يستمر على مدار 3 أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.وقال ربيع: "نحن نحتفل هذه الأيام بمرور عام على نجاح عملية تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما قام به المصريون يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس".وأضاف: "تابعنا خلال الأيام الماضية حادث جنوح السفينة إيفر فوروارد في خليج تشيس بيك الأمريكي".وتابع: "فبالرغم من أن هذه السفينة أصغر من السفينة إيفير غيفن من حيث الحمولة الكلية، حيث تبلغ حمولتها 117 ألف طن فقط مقارنة بحمولة إيفير جيفن وقت جنوحها في قناة السويس التي بلغت 220 ألف طن وبأبعاد أكبر من حيث الطول والعرض من السفينة إيفير فوروارد حاليا في تربة طينية وليست تربة صخرية كما كان الحال مع السفينة إيفيرغيفن إلا أن محاولات تعويمها متعثرة حتى اللحظة الراهنة".وأشار إلى أن خفر السواحل الأمريكي أعلن استمرار محاولات التعويم لـ 10 أيام قادمة على أقل تقدير.كما أكد ربيع أن قناة السويس ستظل أهم وأقصر وأسرع شريان ملاحي دولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/بعد-عام-على-حادث-إيفر-غيفن-في-قناة-السويس-جنوح-سفينة-ضخمة-قبالة-السواحل-الأمريكية-1059928921.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, الولايات المتحدة الأمريكية