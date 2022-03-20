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مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"
مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"
أثار عرض البرومو الرسمي من مسلسل "من شارع الهرم إلى" غضبا بين جمهور السوشيال ميديا في مصر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:28+0000
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وعبر كثيرون عن غضبهم من المسلسل واتهموه بالإساءة للمرأة المصرية، حسب موقع مصراوي المحلي. واعتبر الغاضبون أن المرأة المصرية لا تعمل فقط راقصة إنما طبيية ومهندسة ووظائف أخرى كثيرة. ومسلسل "من شارع الهرم إلى" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثني صبح، وبطولة هدى حسين ونور الغندور، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.
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أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"

21:28 GMT 20.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أثار عرض البرومو الرسمي من مسلسل "من شارع الهرم إلى" غضبا بين جمهور السوشيال ميديا في مصر.
وعبر كثيرون عن غضبهم من المسلسل واتهموه بالإساءة للمرأة المصرية، حسب موقع مصراوي المحلي.
واعتبر الغاضبون أن المرأة المصرية لا تعمل فقط راقصة إنما طبيية ومهندسة ووظائف أخرى كثيرة.
ومسلسل "من شارع الهرم إلى" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثني صبح، وبطولة هدى حسين ونور الغندور، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.
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