https://arabic.sputniknews.com/20220320/مصر-غضب-من-برومو-مسلسل-من-شارع-الهرم-إلى--1060150366.html
مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"
مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"
أثار عرض البرومو الرسمي من مسلسل "من شارع الهرم إلى" غضبا بين جمهور السوشيال ميديا في مصر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:28+0000
2022-03-20T21:28+0000
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وعبر كثيرون عن غضبهم من المسلسل واتهموه بالإساءة للمرأة المصرية، حسب موقع مصراوي المحلي. واعتبر الغاضبون أن المرأة المصرية لا تعمل فقط راقصة إنما طبيية ومهندسة ووظائف أخرى كثيرة. ومسلسل "من شارع الهرم إلى" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثني صبح، وبطولة هدى حسين ونور الغندور، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
مصر... غضب من برومو مسلسل "من شارع الهرم إلى"
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أثار عرض البرومو الرسمي من مسلسل "من شارع الهرم إلى" غضبا بين جمهور السوشيال ميديا في مصر.
وعبر كثيرون عن غضبهم من المسلسل واتهموه بالإساءة للمرأة المصرية، حسب موقع مصراوي المحلي
.
واعتبر الغاضبون أن المرأة المصرية لا تعمل فقط راقصة إنما طبيية ومهندسة ووظائف أخرى كثيرة.
ومسلسل "من شارع الهرم إلى" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثني صبح، وبطولة هدى حسين ونور الغندور، ومن المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل.