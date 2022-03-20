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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/مقطع-فيديو-يظهر-استخدام-راجمة-توس-1-في-إقليم-دونباس-1060138404.html
مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس
مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس
انتشر مقطع فيديو على الويب يُظهر الاستخدام القتالي لقاذفات اللهب الروسية الثقيلة "توس-1أ سولنتسبيك" (الشمس الحارقة) في دونباس. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T14:49+0000
2022-03-20T14:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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تظهر اللقطات راجمة "سولنتسبيك" مركزة في منطقة مفتوحة وهي تطلق النيران في اتجاه مواقع القوميين الأوكرانيين في إقليم دونباس.تم تصميم TOS-1A للدعم الناري للمشاة والدبابات وهزيمة أفراد العدو ومواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة في أنواع مختلفة من القتال الهجومي والدفاعي، وكذلك لتعطيل المركبات والمركبات المدرعة الخفيفة.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, روسيا

مقطع فيديو يظهر استخدام راجمة "توس-1" في إقليم دونباس

14:49 GMT 20.03.2022
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مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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انتشر مقطع فيديو على الويب يُظهر الاستخدام القتالي لقاذفات اللهب الروسية الثقيلة "توس-1أ سولنتسبيك" (الشمس الحارقة) في دونباس.
تظهر اللقطات راجمة "سولنتسبيك" مركزة في منطقة مفتوحة وهي تطلق النيران في اتجاه مواقع القوميين الأوكرانيين في إقليم دونباس.
تم تصميم TOS-1A للدعم الناري للمشاة والدبابات وهزيمة أفراد العدو ومواقع إطلاق النار المفتوحة والمغلقة في أنواع مختلفة من القتال الهجومي والدفاعي، وكذلك لتعطيل المركبات والمركبات المدرعة الخفيفة.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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