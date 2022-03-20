https://arabic.sputniknews.com/20220320/ملخص-فوز-توتنهام-على-وست-هام-3-1-فيديو-1060148407.html
ملخص فوز توتنهام على وست هام 3-1... فيديو
ملخص فوز توتنهام على وست هام 3-1... فيديو
فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:05+0000
2022-03-20T20:05+0000
2022-03-20T20:06+0000
رياضة
مجتمع
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وشارك سون هيونج-مين بهدفين ليقود فريقه توتنهام للتقدم إلى المركز الخامس في الدوري ويقترب بهذا الفوز من المربع الذهبي.ظهر مدافع وست هام كيرت زوما بشكل سيئ في بداية المباراة، حيث فشل في إبعاد تمريرة هاري كين إلى سون وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، في عاشر هدف عكسي يستفيد منه توتنهام بالموسم.زادت صعوبة المباراة للمدافع الفرنسي زوما عندما أحرز سون الهدف الثاني بعد تمريرة من كين، حيث سدد اللاعب الكوري الجنوبي كرة أبدلت اتجاهها في زوما ودخلت المرمى.وبحلول الدقيقة 35 قلص اللاعب سعيد بن رحمة الفارق لصالح وست هام، إلا أن سون عزز انتصار توتنهام بعد تمريرة من كين بضربة رأس في الدقيقة 88.يذكر أنه بهذا الفوز أصبح رصيد توتنهام 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وست هام الذي تراجع للمركز السابع، ويتأخر بثلاث نقاط عن أرسنال رابع الترتيب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
ملخص فوز توتنهام على وست هام 3-1... فيديو
20:05 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 20:06 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.
وشارك سون هيونج-مين بهدفين ليقود فريقه توتنهام للتقدم إلى المركز الخامس في الدوري ويقترب بهذا الفوز من المربع الذهبي.
ظهر مدافع وست هام كيرت زوما بشكل سيئ في بداية المباراة، حيث فشل في إبعاد تمريرة هاري كين إلى سون وسجل بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، في عاشر هدف عكسي يستفيد منه توتنهام بالموسم.
زادت صعوبة المباراة للمدافع الفرنسي زوما عندما أحرز سون الهدف الثاني بعد تمريرة من كين، حيث سدد اللاعب الكوري الجنوبي كرة أبدلت اتجاهها في زوما ودخلت المرمى.
وبحلول الدقيقة 35 قلص اللاعب سعيد بن رحمة الفارق لصالح وست هام، إلا أن سون عزز انتصار توتنهام بعد تمريرة من كين بضربة رأس في الدقيقة 88.
يذكر أنه بهذا الفوز أصبح رصيد توتنهام 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وست هام الذي تراجع للمركز السابع، ويتأخر بثلاث نقاط عن أرسنال رابع الترتيب.