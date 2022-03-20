https://arabic.sputniknews.com/20220320/موريتانيا-تدين-الهجمات-على-مرافق-مدنية-واقتصادية-سعودية-1060150881.html
موريتانيا تدين الهجمات على مرافق مدنية واقتصادية سعودية
موريتانيا تدين الهجمات على مرافق مدنية واقتصادية سعودية
أدانت موريتانيا، اليوم الأحد، بشدة الهجمات التي استهدف مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T21:59+0000
2022-03-20T21:59+0000
2022-03-20T21:59+0000
موريتانيا
أخبار السعودية اليوم
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وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن موريتانيا "تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف حياة المدنيين الأبرياء وأمن منطقة الخليج كما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية في ظرف دولي بالغ الدقة".وأضاف المصدر أن موريتانيا تؤكد، في الوقت ذاته، "على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن حوزتها وفي التصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد، اليوم، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".وأضاف أن "الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة".وشملت المواقع المستهدفة أيضا، بحسب المتحدث، محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة "أرامكو" السعودية بينبع.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يدمر-هدفا-جويا-معاديا-أطلق-باتجاه-مدينة-جدة-1060148007.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, أخبار السعودية اليوم
موريتانيا تدين الهجمات على مرافق مدنية واقتصادية سعودية
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أدانت موريتانيا، اليوم الأحد، بشدة الهجمات التي استهدف مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن موريتانيا "تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف حياة المدنيين الأبرياء وأمن منطقة الخليج
كما يستهدف إمدادات الطاقة العالمية في ظرف دولي بالغ الدقة".
وأضاف المصدر أن موريتانيا تؤكد، في الوقت ذاته، "على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن حوزتها وفي التصدي لكل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد، اليوم، أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق لاستهداف مدينة جيزان، كما دمرت وأسقطت 9 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب".
وأضاف أن "الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية
تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وباستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة".
وشملت المواقع المستهدفة أيضا، بحسب المتحدث، محطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ومعمل الغاز المسال التابع لشركة "أرامكو" السعودية بينبع.