https://arabic.sputniknews.com/20220320/هؤلاء-أبرز-المقاطعين-لخطاب-زيلنيسكي-أمام-أعضاء-الكنيست-1060139127.html

هؤلاء أبرز المقاطعين لخطاب زيلنيسكي أمام أعضاء الكنيست

هؤلاء أبرز المقاطعين لخطاب زيلنيسكي أمام أعضاء الكنيست

يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا أمام أعضاء الكنيست، مساء اليوم الأحد، عبر تطبيق "زووم". 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T15:05+0000

2022-03-20T15:05+0000

2022-03-20T15:05+0000

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إسرائيل

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الكنيست الإسرائيلي

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وأعلن عضوا الكنيست عوفر كاسيف وعايدة توما سليمان من القائمة المشتركة أنهما لن يشاركا في الخطاب الذي سيبدأ الساعة السادسة بتوقيت إسرائيل (الرابعة بتوقيت غرينتش).ومن المقرر أن يلقي رئيس الكنيست ميكي ليفي كلمة، قبل أن يتم بث خطاب زيلينسكي والذي سيتم نقله أيضا عبر شاشة في ساحة مسرح هابيما في تل أبيب، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.وكتب عضو الكنيست اليساري كسيف في تغريدة له إنه لن ينحاز إلى أي طرف بما في ذلك "القوميين ومضطهدي الشيوعيين في أوكرانيا في حروب غير ضرورية تضر بالأبرياء وتقوي من هم في السلطة وتثري أمراء الحرب".فيما قالت النائبة العربية عايدة سليمان لـ "هآرتس"، إنها أيضا لا تنوي المشاركة في خطاب زيلينسكي.وشددت على أن موقف حزبها المعارض للحروب أينما كانت، هو موقف واضح، مضيفة بالقول: "لكن لا يجب أن نلعب إلى جانب كل من يحاول أن يملي علينا سياستنا، ويدفعنا لتبني سياسة رئيس أوكرانيا أو حكومة إسرائيل".وبحسب الصحيفة العبرية، "القائمة المشتركة لم تتخذ بعد قرارا جارفا بشأن مشاركة أعضائها في الخطاب، لكنهم يميلون إلى عدم المشاركة فيه".وأوضحت أنهم في القائمة المشتركة وهي تحالف من 3 أحزاب عربية تحظى بـ 6 مقاعد في الكنيست من أصل 120 "لا يريدون أن تفسر الخطوة على أنها دعم لحكومة زيلينسكي، التي يقولون إنها تصوت ضد الفلسطينيين في الأمم المتحدة وتؤيد الاحتلال".وكان زيلينسكي قد طالب ببث خطابه أمام النواب الإسرائيليين عبر شاشة كبيرة داخل مقر الهيئة العامة للكنيست، إلا أن ذلك لم يكن متاحا في ظل خروج الكنيست في عطلته الشتوية وصعوبة جمع النواب من أجل الخطاب، إضافة إلى خضوع المقر لتجديدات، وفق الصحيفة.وتخشى الحكومة الإسرائيلية وقوع أعطال تقنية خلال خطاب زيلينسكي، وأعلن الكنيست إنشاء غرفة عمليات في إحدى القاعات بالقدس، مزودة بخبراء التكنولوجيا والخدمات، الذين سيضمنون المسار الصحيح للحدث ويساعدون أعضاء الكنيست على الاتصال بمكالمة الفيديو.وختمت "هآرتس" بالقول: "أعربت الحكومة والكنيست الأسبوع الماضي عن قلقهما من أن يكون التواجد في مكالمة الزووم التي سيتم فيها إلقاء الخطاب محدودا، في ظل حقيقة أن عددا غير قليل من أعضاء الكنيست في الخارج وليس من الواضح كم منهم سيجد وقتا للانضمام إلى المحادثة. في الخطابات التي ألقاها زيلينسكي أمام البرلمانات في الأسبوعين الماضيين - بما في ذلك في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة - كان هناك حضور كامل للنواب".وكان زيلينسكي الذي ينحدر من أصول يهودية يأمل أن يؤثر خطابه أمام الكنيست كما هو الحال في دول أخرى في العالم، على الرأي العام الإسرائيلي ما يمكن أن يدفع القيادة الإسرائيلية لزيادة الدعم لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/خيبة-أمل-أوكرانية-بعد-رد-إسرائيل-على-طلب-بإلقاء-زيلينسكي-كلمة-أمام-الكنيست-1059694521.html

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