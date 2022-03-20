https://arabic.sputniknews.com/20220320/واشنطن-تسعى-لعرقلة-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-التحالف-يعتبر-هجمات-الحوثيين-رفضا-للحوار-1060146310.html

واشنطن تسعى لعرقلة المفاوضات الروسية الأوكرانية... التحالف يعتبر هجمات "الحوثيين" رفضا للحوار

واشنطن تسعى لعرقلة المفاوضات الروسية الأوكرانية... التحالف يعتبر هجمات "الحوثيين" رفضا للحوار

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واشنطن مسؤولية فرض موقفها على الحكومة الأوكرانية خلال المفاوضات مع موسكو، التي تهدف لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T18:42+0000

2022-03-20T18:42+0000

2022-03-20T18:42+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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واشنطن تسعى لعرقلة المفاوضات الروسية الأوكرانية... التحالف يعتبر هجمات الحوثيين على السعودية رفضا للحوار واشنطن تسعى لعرقلة المفاوضات الروسية الأوكرانية... التحالف يعتبر هجمات الحوثيين على السعودية رفضا للحوار

موسكو تُحمل واشنطن مسؤولية منع كييف من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية خلال المفاوضاتوأكد لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة "زعماء روسيا"، أن "مطالب روسيا في مفاوضات التسوية مع أوكرانيا ضئيلة".وأشار إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التسوية مستمرة رغم أن الولايات المتحدة تحاول إمساك كييف من يدها"، مشددا على أن "العملية لا تزال تمضي قدما" على الرغم من كل العوائق.وعبر لافروف عن أمله بأن تنتهي العملية الخاصة باتفاق شامل على الوضع المحايد لأوكرانيا مع ضمانات أمنية لها.إلى ذلك، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن القوميين الأوكرانيين يخططون للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيمائية سامة في عدد من المناطق، بدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لاتهام القوات الروسية بتنفيذها.في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية، د.باسل الحاج جاسم، إن المكاسب والحسم العسكري خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، هو ما سيحسن من الشروط الروسية على مائدة التفاوض.وأشار إلى إن هناك أسباب كثيرة تقف وراء موقف واشنطن المعرقل للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لأن الولايات المتحدة ترغب في تصفية حسابات مع روسيا أكثر من رغبتها في إنقاذ أوكرانيا أو وقف الحرب.التحالف العربي يعتبر هجمات الحوثيين على السعودية رفضا للدعوة الخليجية للحواراعتبر التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أن الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) ضد أهداف مدنية واقتصادية في السعودية، يُعد بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام .ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية، يُعد أيضا مثابة الرد على الدعوة الخليجية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي.في هذا الإطار، اعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الله محمد النعمي، أن استهداف الحوثيين لمواقع في جنوب السعودية، ومنشأة لشركة أرامكو النفطية ومحطة لتحلية المياه، "ردا على قصف الشعب اليمني طيلة سبع سنوات متواصلة".وقال في حديثه مع راديو سبوتنيك، إن جماعته " تقوم بما هو واجب عليها في الدفاع عن نفسها وعن اليمن وشعبها وثرواتها"، موضحا أنه "رد بسيط على العدوان الظالم".وزير الخارجية الكويتي يشيد بخطوات الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات مع دول الخليجأبدى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ارتياحه لخطوات الحكومة اللبنانية من أجل تصويب مسار العلاقات مع دول الخليج.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت 19 مارس آذار، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني.بدوره، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن شكره "الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الأوقات الصعبة"، بحسب البيان.وأشار إلى "المساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية إلى مسارها الصحيح".في هذا، الإطار قال د.نزيه خياط الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أن المبادرة اللبنانية تتضمن بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية، التي قالت لبنان إنها ستدرسها، إلا أن الصورة الكاملة لخريطة الطريق غير واضحة حتى الآن على نحو مفصل.تقديم: خالد عبد الجبارإعداد: أيمن سنبل

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