https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-الاقتصاد-الفرنسي-نأمل-الخروج-من-صدمة-الطاقة-بسبب-العقوبات-الروسية-قريبا-1060130726.html
وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا
وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا
وصف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ما يعانيه اقتصاد بلاده بأنه "صدمة الطاقة"، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:10+0000
2022-03-20T12:10+0000
2022-03-20T12:10+0000
أخبار فرنسا
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101652/76/1016527673_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_71da329168b3e46dc8570c8cf37fc2a6.jpg
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إن فرنسا لم تدخل في دوامة التضخم.وقال: "لدي أرقام مشابهة لأرقام بنك فرنسا، مثل تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي".وقال: "عندما نخرج من صدمة الطاقة هذه، آمل في غضون بضعة أشهر، أعتقد أننا سنجد مستوى أكثر اعتدالًا من التضخم"، لافتا إلى أن "التضخم سيصل دائمًا إلى أعلى، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام".وكان لومير قد أعلن في نهاية فبراير/ شباط الماضي أن هناك مشاورات مع كافة القطاعات الفرنسية لتحديد آثار العقوبات ضد روسيا، على فرنسا، مؤكدا أن بلاده "حددت كافة الشخصيات الروسية التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".وتابع: "سنراقب تنفيذ عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-المال-الفرنسي-نتشاور-مع-كافة-القطاعات-الاقتصادية-لتحديد-آثار-العقوبات-على-روسيا-1059276983.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101652/76/1016527673_52:0:2948:2172_1920x0_80_0_0_7003f7c6b5ed528b23f192abbd65f7ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا
تابعنا عبر
وصف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ما يعانيه اقتصاد بلاده بأنه "صدمة الطاقة"، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال وزير الاقتصاد والمالية
الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إن فرنسا لم تدخل في دوامة التضخم.
وقال: "لدي أرقام مشابهة لأرقام بنك فرنسا، مثل تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي".
وأضاف: "الحقيقة هي أننا خرجنا من عدة عقود من التضخم المنخفض نسبيًا، ثم تعرضنا لصدمة كورونا"، لافتا إلى أن عودة التضخم تأتي أولاً من قوة الانتعاش الاقتصادي.
وقال: "عندما نخرج من صدمة الطاقة هذه، آمل في غضون بضعة أشهر، أعتقد أننا سنجد مستوى أكثر اعتدالًا من التضخم"، لافتا إلى أن "التضخم سيصل دائمًا إلى أعلى، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام".
وكان لومير قد أعلن في نهاية فبراير/ شباط الماضي أن هناك مشاورات مع كافة القطاعات الفرنسية لتحديد آثار العقوبات ضد روسيا، على فرنسا، مؤكدا أن بلاده "حددت كافة الشخصيات الروسية
التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".
وتابع: "سنراقب تنفيذ عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت".