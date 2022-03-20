https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-الاقتصاد-الفرنسي-نأمل-الخروج-من-صدمة-الطاقة-بسبب-العقوبات-الروسية-قريبا-1060130726.html

وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا

وزير الاقتصاد الفرنسي: نأمل الخروج من صدمة الطاقة بسبب العقوبات الروسية قريبا

وصف وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ما يعانيه اقتصاد بلاده بأنه "صدمة الطاقة"، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T12:10+0000

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أخبار فرنسا

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إن فرنسا لم تدخل في دوامة التضخم.وقال: "لدي أرقام مشابهة لأرقام بنك فرنسا، مثل تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي".وقال: "عندما نخرج من صدمة الطاقة هذه، آمل في غضون بضعة أشهر، أعتقد أننا سنجد مستوى أكثر اعتدالًا من التضخم"، لافتا إلى أن "التضخم سيصل دائمًا إلى أعلى، شهرًا بعد شهر، وعامًا بعد عام".وكان لومير قد أعلن في نهاية فبراير/ شباط الماضي أن هناك مشاورات مع كافة القطاعات الفرنسية لتحديد آثار العقوبات ضد روسيا، على فرنسا، مؤكدا أن بلاده "حددت كافة الشخصيات الروسية التي تملك أصولا في فرنسا لتوقيع العقوبات ضدها".وتابع: "سنراقب تنفيذ عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت".

https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-المال-الفرنسي-نتشاور-مع-كافة-القطاعات-الاقتصادية-لتحديد-آثار-العقوبات-على-روسيا-1059276983.html

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أخبار فرنسا , روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا