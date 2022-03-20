https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-التجارة-الأردني-مخزون-القمح-يكفي-لمدة-عام-ولن-نرفع-سعر-الخبز-1060124139.html
وزير التجارة الأردني: مخزون القمح يكفي لمدة عام ولن نرفع سعر الخبز
وزير التجارة الأردني: مخزون القمح يكفي لمدة عام ولن نرفع سعر الخبز
أكد وزير التجارة والصناعة الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الأحد، أن مخزون البلاد من القمح والشعير يكفي لمدة عام. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:15+0000
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وشدد الشمالي، على أن الأردن لن يرفع أسعار الخبز مهما زادت أسعار المواد الخام، بحسب التلفزيون الرسمي الأردني.وتابع أن "الأردن لديه الإمكانية أن يستوعب لمدة 18 شهرا من القمح، لكن ارتفاع كلفة القمح منعتنا من الشراء بكلفة عالية".وأشار وزير التجارة والصناعة الأردني في تصريحاته، اليوم الأحد، إلى أن "أزمة ارتفاع الأسعار بدأت في شهر أغسطس/ آب من عام 2020".وبيّن أن "أرقام المنظمات الدولية تظهر ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية بنسبة 28.2 في المئة عن عام 2020-2021، في حين وصل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية نحو 65.5 في المئة في نفس الفترة".وأكد الوزير يوسف الشمالي أنه "تم تحرير 279 مخالفة حتى أمس السبت، منها عدم الالتزام بالسقوف السعرية".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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أخبار الأردن, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير التجارة الأردني: مخزون القمح يكفي لمدة عام ولن نرفع سعر الخبز
09:15 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
أكد وزير التجارة والصناعة الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الأحد، أن مخزون البلاد من القمح والشعير يكفي لمدة عام.
وشدد الشمالي، على أن الأردن لن يرفع أسعار الخبز مهما زادت أسعار المواد الخام، بحسب التلفزيون الرسمي الأردني.
وتابع أن "الأردن لديه الإمكانية أن يستوعب لمدة 18 شهرا من القمح، لكن ارتفاع كلفة القمح منعتنا من الشراء بكلفة عالية".
وواصل أنه "في العام الحالي 2022 لم نشتر من أوكرانيا أو روسيا"، موضحا أنه "لا شحنات متعاقد عليها للأردن حاليا ذات منشأ روسي أو أوكراني".
وأشار وزير التجارة والصناعة الأردني في تصريحاته، اليوم الأحد، إلى أن "أزمة ارتفاع الأسعار بدأت في شهر أغسطس/ آب من عام 2020".
وبيّن أن "أرقام المنظمات الدولية تظهر ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية بنسبة 28.2 في المئة عن عام 2020-2021، في حين وصل ارتفاع أسعار الزيوت النباتية نحو 65.5 في المئة في نفس الفترة".
وأكد الوزير يوسف الشمالي أنه "تم تحرير 279 مخالفة حتى أمس السبت، منها عدم الالتزام بالسقوف السعرية".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.