https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-الخارجية-الإيراني-يجري-مباحثات-مع-نظيره-العماني-1060121928.html
وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني
وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:49+0000
2022-03-20T07:49+0000
2022-03-20T07:49+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
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وخلال اتصال هاتفي، السبت، ناقش أمير عبد اللهيان والبوسعيدي، سبل تنمية العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.وأشاد الوزير بالدور البناء الذي لعبته سلطنة عمان في الإسهام في حل وتسوية بعض القضايا، ومنها ملف السجناء الأمنيين بين إيران وبريطانيا.في المقابل، عبّر وزير الخارجية العماني عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات عبد اللهيان بشأن هذه القضايا، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.الوزير العماني عبّر أيضا عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تصدعات-وإصابات-جراء-زلزال-ضرب-جنوبي-إيران-1060121302.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان
وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.
وخلال اتصال هاتفي، السبت، ناقش أمير عبد اللهيان والبوسعيدي، سبل تنمية العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشاد الوزير بالدور البناء الذي لعبته سلطنة عمان في الإسهام في حل وتسوية بعض القضايا، ومنها ملف السجناء الأمنيين بين إيران وبريطانيا.
في المقابل، عبّر وزير الخارجية العماني
عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات عبد اللهيان بشأن هذه القضايا، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.
الوزير العماني عبّر أيضا عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.