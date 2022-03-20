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وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني
وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:49+0000
2022-03-20T07:49+0000
أخبار إيران
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وخلال اتصال هاتفي، السبت، ناقش أمير عبد اللهيان والبوسعيدي، سبل تنمية العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.وأشاد الوزير بالدور البناء الذي لعبته سلطنة عمان في الإسهام في حل وتسوية بعض القضايا، ومنها ملف السجناء الأمنيين بين إيران وبريطانيا.في المقابل، عبّر وزير الخارجية العماني عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات عبد اللهيان بشأن هذه القضايا، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.الوزير العماني عبّر أيضا عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تصدعات-وإصابات-جراء-زلزال-ضرب-جنوبي-إيران-1060121302.html
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أخبار إيران, سلطنة عمان

وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العماني

07:49 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.
وخلال اتصال هاتفي، السبت، ناقش أمير عبد اللهيان والبوسعيدي، سبل تنمية العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
تصدعات وإصابات جراء زلزال ضرب جنوبي إيران
07:32 GMT
وعبّر وزير الخارجية الإيراني عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشاد الوزير بالدور البناء الذي لعبته سلطنة عمان في الإسهام في حل وتسوية بعض القضايا، ومنها ملف السجناء الأمنيين بين إيران وبريطانيا.
في المقابل، عبّر وزير الخارجية العماني عن ارتياحه وتقديره لتصريحات وإجراءات عبد اللهيان بشأن هذه القضايا، مؤكدا على مواصلة العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الجانبين.
الوزير العماني عبّر أيضا عن أمله في اتخاذ الخطوات النهائية بشأن محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.
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