https://arabic.sputniknews.com/20220320/وصول-وحدات-من-الناتو-إلى-سلوفاكيا-لنشر-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-1060129444.html
وصول وحدات من الناتو إلى سلوفاكيا لنشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت"
وصول وحدات من الناتو إلى سلوفاكيا لنشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت"
أعلنت وزيرة الدفاع السلوفاكية، اليوم الأحد، عن وصول وحدات من قوات الناتو إلى البلاد لنشر أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:30+0000
2022-03-20T11:30+0000
2022-03-20T11:30+0000
العالم
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وذكرت قناة "TA3" التلفزيونية السلوفاكية نقلا عن وزيرة الدفاع ياروسلافا ناديا، التي قالت: "وصلت وحدات الناتو إلى البلاد وستنشر نظام باتريوت للدفاع الجوي وستستمر هذه العملية للأيام المقبلة".وأضافت ناديا: "سيتم نشر الأنظمة مؤقتًا في قاعدة سلياتش الجوية"، موجهة الشكر لكل المتخصصين القادمين من ألمانيا وهولندا. في الوقت نفسه، أكدت ناديا أن النظام الدفاع الجوي الجديد ليس بديلاً لمنظومات "إس 300" الموجودة حاليًا في خدمة مع القوات المسلحة السلوفاكية". وأضافت: "في المستقبل، سنحاول استبدال مجمع "إس 300" بنظام آخر يكون متوافقًا تمامًا مع الأنظمة المماثلة لحلفائنا ويضمن أقصى حماية ممكنة لأراضي البلاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وصول وحدات من الناتو إلى سلوفاكيا لنشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت"
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أعلنت وزيرة الدفاع السلوفاكية، اليوم الأحد، عن وصول وحدات من قوات الناتو إلى البلاد لنشر أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
وذكرت قناة "TA3" التلفزيونية السلوفاكية نقلا عن وزيرة الدفاع ياروسلافا ناديا، التي قالت: "وصلت وحدات الناتو إلى البلاد وستنشر نظام باتريوت للدفاع الجوي وستستمر هذه العملية للأيام المقبلة".
وأضافت ناديا: "سيتم نشر الأنظمة مؤقتًا في قاعدة سلياتش الجوية"، موجهة الشكر لكل المتخصصين القادمين من ألمانيا وهولندا.
في الوقت نفسه، أكدت ناديا أن النظام الدفاع الجوي الجديد ليس بديلاً لمنظومات "إس 300" الموجودة حاليًا في خدمة مع القوات المسلحة السلوفاكية".
وأضافت: "في المستقبل، سنحاول استبدال مجمع "إس 300" بنظام آخر يكون متوافقًا تمامًا مع الأنظمة المماثلة لحلفائنا ويضمن أقصى حماية ممكنة لأراضي البلاد".