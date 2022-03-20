https://arabic.sputniknews.com/20220320/وفاة-الفنان-المصري-زكي-فطين-عبد-الوهاب-بعد-صراع-مع-المرض-أحد-أزواج-سعاد-حسني-1060130147.html

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض... أحد أزواج سعاد حسني

وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض... أحد أزواج سعاد حسني

غيب الموت الفنان المصري، زكي فطين عبد الوهاب، اليوم الأحد، الذي رحل عن عالمنا عن 61 عاما ‏بعد صراع مع المرض.‏ 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T11:47+0000

2022-03-20T11:47+0000

2022-03-20T11:47+0000

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وتوفي زكي فطين عبد الوهاب متأثرا بإصابته بسرطان الرئة وورم في المخ، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الفنان الراحل بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، من مسجد السيدة نفيسة.يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب هو نجل المخرج المصري، فطين عبد الوهاب، والفنانة المصرية، ليلى مراد، وأصيب في يونيو/ حزيران الماضي بورم في المخ، بينما أصيب بسرطان في الرئة في منتصف عام 2019.وكان زكي فطين عبد الوهاب متزوجا من الفنانة الراحلة، سعاد حسني، وكان ذلك في مرحلة مبكرة من حياته، وكانت والدته ليلى مراد غير مرحبة بزواجه منها.وأشار في تصريحات متلفزة له العام الماضي إلى أن زواجه من سعاد حسني دام 6 أشهر فقط، لكن استمرت صداقته لها حتى وفاتها.ومن أبرز الأعمال الفنية لزكي فطين عبد الوهاب أفلام "مرسيدس" مع الفنانة يسرا، و"بحب السيما" مع ليلى علوي و"سكوت هنصور" للمخرج يوسف شاهين، و"واحد صحيح"، ومسلسلات "العراف" و"أهل كايرو" و"آدم وجميلة".

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات