وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع المرض... أحد أزواج سعاد حسني
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
غيب الموت الفنان المصري، زكي فطين عبد الوهاب، اليوم الأحد، الذي رحل عن عالمنا عن 61 عاما بعد صراع مع المرض.
وتوفي زكي فطين عبد الوهاب متأثرا بإصابته بسرطان الرئة وورم في المخ، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح الفنان الراحل بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، من مسجد السيدة نفيسة.
رحيل الفنان #زكي_فطين_عبدالوهاب pic.twitter.com/LnEBLlQY16— مجلة سيدتي (@sayidatynet) March 20, 2022
وفاة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مرير مع السرطان— Raghad Al-Hayali رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 20, 2022
توفى اليوم الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان،
يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد#رغد_الحيالي #مصر pic.twitter.com/tznIE4R8Nq
يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب هو نجل المخرج المصري، فطين عبد الوهاب، والفنانة المصرية، ليلى مراد، وأصيب في يونيو/ حزيران الماضي بورم في المخ، بينما أصيب بسرطان في الرئة في منتصف عام 2019.
وكان زكي فطين عبد الوهاب متزوجا من الفنانة الراحلة، سعاد حسني، وكان ذلك في مرحلة مبكرة من حياته، وكانت والدته ليلى مراد غير مرحبة بزواجه منها.
وأشار في تصريحات متلفزة له العام الماضي إلى أن زواجه من سعاد حسني دام 6 أشهر فقط، لكن استمرت صداقته لها حتى وفاتها.
ومن أبرز الأعمال الفنية لزكي فطين عبد الوهاب أفلام "مرسيدس" مع الفنانة يسرا، و"بحب السيما" مع ليلى علوي و"سكوت هنصور" للمخرج يوسف شاهين، و"واحد صحيح"، ومسلسلات "العراف" و"أهل كايرو" و"آدم وجميلة".