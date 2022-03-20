https://arabic.sputniknews.com/20220320/وكالة-السعودية-تزيد-استثماراتها-في-قطاع-النفط-استجابة-لـضغوط-غربية-1060135134.html

وكالة: السعودية تزيد استثماراتها في قطاع النفط استجابة لـ"ضغوط غربية"

وكالة: السعودية تزيد استثماراتها في قطاع النفط استجابة لـ"ضغوط غربية"

تعهدت شركة النفط السعودية المملوكة للدولة "أرامكو"، اليوم الأحد، بزيادة إنتاج الخام في ظل ارتفاع الأسعار الحالي عبر زيادة الاستثمارات بنحو 50% هذا العام، بعدما... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T13:41+0000

2022-03-20T13:41+0000

2022-03-20T13:41+0000

اقتصاد

أخبار السعودية اليوم

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قفزت أسعار النفط بنسبة 50% العام الماضي مع تعافي الطلب في أعقاب الجائحة، ثم قفزت فوق 100 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها في 14 عاما خلال فبراير/ شباط، ما دفع الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.وقالت "أرامكو" إنها سترفع نفقاتها الرأسمالية إلى ما بين 40 مليار و50 مليار دولار هذا العام، مع توقع المزيد من النمو حتى منتصف العقد تقريبا، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن القرار يأتي بعد "ضغط غربي".بلغت النفقات الرأسمالية للشركة بالفعل 31.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 18% عن عام 2020، مما يشير إلى زيادة بنحو 50% لهذا العام عند منتصف نطاق الزيادة المتوقعة.وردا على سؤال عما إذا كانت "أرامكو" ستضخ المزيد من النفط لسد أي ثغرات في السوق بفعل الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر إنها ستنتج وفقا لإرشادات وزارة الطاقة السعودية.وقالت الشركة إنها تخطط لرفع "طاقة الاستدامة القصوى" من النفط الخام لديها إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، وتريد زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030.وفقا لمنصة التحليلات المالية "رفينيتيف إيكون"، حققت "أرامكو" 110 مليارات دولار من الأرباح الصافية في عام 2021، ارتفاعا من 49 مليار دولار قبل عام ومقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 106 مليارات دولار.قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وذكرت تقارير إعلامية أن رحلة جونسون إلى أبو ظبي والرياض هدفت إلى تأمين إمدادات النفط، وزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية، التي قادت إلى عقوبات غربية واسعة النطاق على موسكو وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220315/هل-يشكل-تحول-السعودية-إلى-اليوان-في-تسعير-النفط-تهديدا-حقيقيا-للدولار-1059949330.html

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