https://arabic.sputniknews.com/20220320/-الجانب-الصحيح-من-التاريخالصين-تصف-موقفها-المتعلق-بالأحداث-في-أوكرانيا-1060119570.html

"الجانب الصحيح من التاريخ"...الصين تصف موقفها المتعلق بالأحداث في أوكرانيا

"الجانب الصحيح من التاريخ"...الصين تصف موقفها المتعلق بالأحداث في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل، وسيظهر الوقت أنها في "الجانب الصحيح من التاريخ". 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T05:58+0000

2022-03-20T05:58+0000

2022-03-20T06:01+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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قال وانغ يي، اليوم الأحد، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "موقف الصين موضوعي وعادل، ويتماشى مع تطلعات معظم الدول، وسيظهر الوقت أن موقف الصين في الجانب الصحيح من التاريخ". وقال وانغ يي، إنه من الضروري أن تعمل جميع الأطراف معا لدفع حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والقتال في أقرب وقت ممكن وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. وأشار وانغ يي إلى أن الصين لا تقبل أبدا أي ضغط خارجي أو إجبارها، كما تعارض أي اتهامات وشكوك لا أساس لها ضد نفسها.وأعلن البيت الأبيض، مساء يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول خلال مكالمة فيديو مدتها 110 دقائق ثني نظيره الصيني عن مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمريكا تقدم أسلحة "دفاعية" فقط إلى كييف.وأضاف البيت الأبيض في إفادة صحفية أن بايدن "حدد التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا"، في مكالمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، كما أكد دعمه للحل الدبلوماسي الأزمة.

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