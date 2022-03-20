https://arabic.sputniknews.com/20220320/150-ألف-إسباني-يتظاهرون-ضد-فشل-الحكومة-في-السيطرة-على-الغلاء-1060138214.html

150 ألف إسباني يتظاهرون ضد فشل الحكومة في السيطرة على الغلاء

150 ألف إسباني يتظاهرون ضد فشل الحكومة في السيطرة على الغلاء

نظم ما يصل إلى 150 ألف مزارع ومربي ماشية وصيادين، مسيرة اليوم الأحد، في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجا على فشل حكومة يسار الوسط في معالجة الأسعار المرتفعة... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T14:39+0000

2022-03-20T14:39+0000

2022-03-20T14:39+0000

العالم

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وجاءت المظاهرة الجماهيرية بعد يوم من احتجاج آلاف المتظاهرين، الذين دعاهم حزب فوكس اليميني المتطرف للنزول إلى الشارع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والوقود.ورفع المتظاهرون الأعلام الإسبانية وأطلقوا الصفارات، ومرت مسيرتهم اليوم الأحد عبر الطرق المركزية بالعاصمة، وغالبا ما كانت تقودهم الجرارات التي تطلق أبواقها.من بين الشعارات التي كتبت على لافتات الاحتجاج "التكاليف مستمرة في الارتفاع" و"نحن مزارعو الماشية في طريقنا إلى الانقراض" و"أنقذوا العالم الريفي".قدر مسؤول حكومي أن الاحتجاج، الذي اجتذب 150 ألف شخص، نظمه التحالف الريفي، الذي يقول إنه يمثل 10 ملايين شخص في إسبانيا.يشتكي المنتجون من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة في وقت تدنت فيه الأرباح. كما انتقدوا حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لدفعها قوانين رعاية الحيوانات التي تقيد تربية الكلاب أو تحد من الصيد.في العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72% في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات داخل الاتحاد الأوروبي، وارتفعت التكاليف بشكل أكبر على مدار الأسابيع الماضية بفعل الأزمة الأوكرانية.أعلن سائقو الشاحنات الإسبانية يوم الاثنين الماضي عن إضراب مفتوح بسبب أسعار الوقود، والذي سرعان ما تحول إلى وضع حواجز على الطرق واحتجاجات، مما تسبب في مشاكل بسلسلة التوريد.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/آلاف-الأتراك-يتظاهرون-وسط-إسطنبول-ضد-غلاء-الأسعار-ويطالبون-الحكومة-بالاستقالة-1053846336.html

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