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أردوغان: لا يمكن التطلع إلى مستقبلنا دون تطوير تقنياتنا الذاتية
أردوغان: لا يمكن التطلع إلى مستقبلنا دون تطوير تقنياتنا الذاتية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب على تركيا أن تطور تقنياتها بنفسها في جميع المجالات، مضيفا: "لا يمكن التطلع إلى مستقبلنا بثقة دون تطوير تقنياتنا... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:41+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "منتدى الميتافيرس"، في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على "تويتر"، اليوم الاثنين.وأوضح أردوغان أن "القوة الذاتية هي أهم شيء في العالم الافتراضي، كما هو الحال في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والدبلوماسية والعسكرية".وقال أردوغان: "لا يمكننا التطلع إلى مستقبلنا بثقة دون تطوير برامجنا وإنتاج محتوى أصلي خاص بنا".وأكد الرئيس التركي وقوف الدولة ودعمها لأي مشروع يمكن أن يضمن لها الريادة والمنافسة على مستوى العالم، مضيفا: "ندعم شبابنا الذين شقوا طريقهم في النظام العالمي الجديد المبني على التكنولوجيا".ولفت أردوغان إلى أن من لا يمتلك قوة وطنية ومحلية في المجالات التقنية يصبح على شفى الهاوية.
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أردوغان: لا يمكن التطلع إلى مستقبلنا دون تطوير تقنياتنا الذاتية

14:41 GMT 21.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب على تركيا أن تطور تقنياتها بنفسها في جميع المجالات، مضيفا: "لا يمكن التطلع إلى مستقبلنا بثقة دون تطوير تقنياتنا الذاتية".
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "منتدى الميتافيرس"، في العاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التركية على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وأوضح أردوغان أن "القوة الذاتية هي أهم شيء في العالم الافتراضي، كما هو الحال في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والدبلوماسية والعسكرية".
وقال أردوغان: "لا يمكننا التطلع إلى مستقبلنا بثقة دون تطوير برامجنا وإنتاج محتوى أصلي خاص بنا".
وأكد الرئيس التركي وقوف الدولة ودعمها لأي مشروع يمكن أن يضمن لها الريادة والمنافسة على مستوى العالم، مضيفا: "ندعم شبابنا الذين شقوا طريقهم في النظام العالمي الجديد المبني على التكنولوجيا".
ولفت أردوغان إلى أن من لا يمتلك قوة وطنية ومحلية في المجالات التقنية يصبح على شفى الهاوية.
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