عربي
تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا
https://arabic.sputniknews.com/20220321/أسعار-النفط-ترتفع-بنسبة-3--على-خلفية-مخاوف-من-انقطاع-الإمدادات-1060154543.html
أسعار النفط ترتفع بنسبة 3 % على خلفية مخاوف من انقطاع الإمدادات
أسعار النفط ترتفع بنسبة 3 % على خلفية مخاوف من انقطاع الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة تجاوزت 3 في المئة، بسبب استمرار التوترات السياسية، التي تخلق مخاوف من انقطاع الإمدادات، وذلك حسما أفادت... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T07:23+0000
2022-03-21T07:23+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464530_0:0:3251:1828_1920x0_80_0_0_559365b1996bb371fb95feee74a056c5.jpg
موسكو-سبوتنيك. وابتداءً من الساعة 8.37 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أيار/مايو، للنفط ماركة برنت بنسبة 3.3 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 111.49 دولار، بينما ارتفعت أسعار العقود الأجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 3.49 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 106.66 دولار.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.وبحسب ما نشرت "رويترز"، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، فإن الاتحاد يعمل على التحضير لحزمة عقوبات جديدة بالإضافة لوضع عدد من الأسماء ضمن القائمة.وقالت الوكالة إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا". لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464530_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2ae607ccc411d60d818d10918c7bef49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بنسبة 3 % على خلفية مخاوف من انقطاع الإمدادات

07:23 GMT 21.03.2022
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبرGoogle news
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة تجاوزت 3 في المئة، بسبب استمرار التوترات السياسية، التي تخلق مخاوف من انقطاع الإمدادات، وذلك حسما أفادت بيانات التداول.
موسكو-سبوتنيك. وابتداءً من الساعة 8.37 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أيار/مايو، للنفط ماركة برنت بنسبة 3.3 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 111.49 دولار، بينما ارتفعت أسعار العقود الأجلة لشهر أيار/مايو للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 3.49 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 106.66 دولار.

وارتفعت أسعار النفط، صباح يوم الاثنين، بسبب عدم إظهار المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا أي إشارات واضحة على إحراز تقدم. ويقوم التجار بتقييم احتمالات نقص النفط في الأسواق وتعطل الإمدادات بسبب الوضع الجيوسياسي المتوتر والعقوبات ضد روسيا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.
وبحسب ما نشرت "رويترز"، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، فإن الاتحاد يعمل على التحضير لحزمة عقوبات جديدة بالإضافة لوضع عدد من الأسماء ضمن القائمة.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا". لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала