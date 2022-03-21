https://arabic.sputniknews.com/20220321/ألمانيا-تقول-لا-يمكنها-الاستغناء-عن-واردات-النفط-الروسية-1060254245.html
ألمانيا تقول لا يمكنها الاستغناء عن واردات النفط الروسية
ألمانيا تقول لا يمكنها الاستغناء عن واردات النفط الروسية
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:30+0000
2022-03-21T12:30+0000
2022-03-21T12:30+0000
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يأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وفقا لوكالة "رويترز".وكانت "رويترز"، نقلت عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحضير لحزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.وقالت الوكالة إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا"، ولهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن دول البلطيق، بما في ذلك ليتوانيا، تضغط من أجل مثل هذه الإجراءات التقييدية، بينما تحذر ألمانيا من اتخاذ إجراءات متهورة لأن أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل.وبحسب الدبلوماسيين، يمكن فرض حظر على موارد الطاقة في حالة "قصف مكثف لمدينة كييف" أو استخدام "أسلحة كيماوية". ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات يوم الاثنين.وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم السبت، أنه سيزور قطر والإمارات لبحث إمكانية الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين، بهدف تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.وأفادت وكالة "رويترز" بأن هابيك قال قبل جولته، إن "الهدف... هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220319/برلين-تسعى-لإبرام-اتفاقات-مع-الدوحة-وأبو-ظبي-بهدف-تقليص-اعتمادها-على-الطاقة-الروسية-1060103338.html
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-فرض-حزمة-خامسة-من-العقوبات-على-روسيا-ضمنها-حظر-إمدادات-النفط-1060152796.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا, العالم
ألمانيا تقول لا يمكنها الاستغناء عن واردات النفط الروسية
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تزال على موقفها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن واردات النفط الروسية.
يأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وفقا لوكالة "رويترز".
وكانت "رويترز"، نقلت عن دبلوماسي أوروبي، قوله إن الاتحاد الأوروبي يعمل على التحضير لحزمة خامسة من العقوبات
ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.
وقالت الوكالة
إنه على الرغم من أربع حزم من العقوبات، فإن روسيا "لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا"، ولهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا.
وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن دول البلطيق، بما في ذلك ليتوانيا، تضغط من أجل مثل هذه الإجراءات التقييدية، بينما تحذر ألمانيا من اتخاذ إجراءات متهورة لأن أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة بالفعل.
وبحسب الدبلوماسيين، يمكن فرض حظر
على موارد الطاقة في حالة "قصف مكثف لمدينة كييف" أو استخدام "أسلحة كيماوية". ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات يوم الاثنين.
وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم السبت، أنه سيزور قطر والإمارات لبحث إمكانية الحصول على إمدادات غاز طبيعي مسال وإبرام صفقة تتعلق بالهيدروجين، بهدف تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هابيك قال قبل جولته، إن "الهدف... هو إقامة شراكة في مجال الهيدروجين على المدى المتوسط ووضعها في إطار سياسي".