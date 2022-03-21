https://arabic.sputniknews.com/20220321/أمريكا-تعلن-رسميا-اعتبار-حملة-القمع-العسكري-في-بورما-للروهينغا-إبادة-جماعية-1060275490.html

أمريكا تعلن رسميا اعتبار حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا "إبادة جماعية"

أمريكا تعلن رسميا اعتبار حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا "إبادة جماعية"

صنف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسميا، اليوم الاثنين، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على الروهينغا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية". 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T16:33+0000

2022-03-21T16:33+0000

2022-03-21T16:36+0000

العالم

أخبار ميانمار

الانقلاب العسكري في ميانمار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/67/1044156731_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d4f514634a0b8a1d618115d1225c77ad.jpg

وأوضح بلينكن: "لقد تم تأكيد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث ينظّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية" أن الأدلة تظهر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية. نية القضاء على الروهينغا كليا أو جزئيا".وفر مئات آلاف السكان من الروهينغا منذ حملة القمع العسكري التي بدأت عام 2017، وقتل أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الأول من المذابح.ورُفعت قضية بخصوص ميانمار في محكمة العدل الدولية عام 2019.وكانت حكومة مدنية تدير البلاد حين أطلق الجيش حملته، لكن الجيش استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.يذكر أن أقلية الروهينغا البالغ عدد أفرادها المليون قبل تعرضها للهجمات، هي واحدة من الأقليات التي تعيش في إقليم راخين.وترفض حكومة ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين، منحهم الجنسية، واستثنتهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضة اعتبارهم أقلية قومية.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/سلطات-ميانمار-الوضع-الجيوسياسي-اضطر-الرئيس-بوتين-للرد-على-أوكرانيا-لحماية-وحدة-الشعب-1059250498.html

https://arabic.sputniknews.com/20220306/114-لاجئا-من-الروهينغا-بينهم-35-طفلا-يصلون-إندونيسيا-عن-طريق-البحر-1059534849.html

أخبار ميانمار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار ميانمار, الانقلاب العسكري في ميانمار