https://arabic.sputniknews.com/20220321/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شرطة-الاحتياطي-المركزي-السودانية-1060271074.html
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:59+0000
2022-03-21T14:59+0000
2022-03-21T14:59+0000
أخبار السودان اليوم
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أفاد الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، بحسب رويترز. وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي السودانية في عام 1974، ومهامها أن تتولى التعامل مع أعمال الشغب والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها المنعي والكشفي للجرائم. وبحسب قرار تشكيلها كلفت هذه القوة بمهمة حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، والتصدي لأعمال فض الشغب والمظاهرات، وفض الاشتباكات والنزاعات القبيلية، وغيرها من المهام. ويحملها الثوار في السودان المسؤولية عن الكثير من أعمال العنف أثناء الثورة التي أطاحب بعمر البشير، وكذلك بالاحتجاجات التي أعقبت الإطاحة به، وحتى الآن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
أمريكا تفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية.
أفاد الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، بحسب رويترز.
وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي السودانية في عام 1974، ومهامها أن تتولى التعامل مع أعمال الشغب
والمظاهرات لتتفرغ الشرطة لأداء دورها المنعي والكشفي للجرائم.
وبحسب قرار تشكيلها كلفت هذه القوة بمهمة حفظ الأمن والنظام في المناسبات والاحتفالات القومية، والتصدي لأعمال فض الشغب والمظاهرات، وفض الاشتباكات والنزاعات القبيلية، وغيرها من المهام.
ويحملها الثوار في السودان المسؤولية
عن الكثير من أعمال العنف أثناء الثورة التي أطاحب بعمر البشير، وكذلك بالاحتجاجات التي أعقبت الإطاحة به، وحتى الآن.