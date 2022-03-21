https://arabic.sputniknews.com/20220321/أمل-أبو-زيد-زيارة-الرئيس-عون-لروما-تأكيد-على--دور-لبنان-كنموذج--للعيش-المشترك-1060256514.html
أمل أبو زيد: زيارة الرئيس عون لروما تأكيد على دور لبنان كنموذج للعيش المشترك
أمل أبو زيد: زيارة الرئيس عون لروما تأكيد على دور لبنان كنموذج للعيش المشترك
صرّح الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الأحد الماضي، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست بخطر. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:00+0000
2022-03-21T13:00+0000
2022-03-21T13:00+0000
راديو
نافذة على لبنان
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أمل أبو زيد: زيارة الرئيس عون لروما تأكيد على دور لبنان كنموذج للعيش المشترك
أمل أبو زيد: زيارة الرئيس عون لروما تأكيد على دور لبنان كنموذج للعيش المشترك
جاءت تصريحات عون في أعقاب وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال إنه "يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا". وقال إنه "يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
أمل أبو زيد: زيارة الرئيس عون لروما تأكيد على دور لبنان كنموذج للعيش المشترك
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صرّح الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الأحد الماضي، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست بخطر.
جاءت تصريحات عون في أعقاب وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال إنه "يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا". وقال إنه "يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
تأتي زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى روما، ولقاؤه بحضرة بابا الفاتيكان فرنسيس، في سياق العلاقة التي تربط الفاتيكان مع لبنان كدولة، وانطلاقا من الموقف الذي قاله الرئيس عون بعدم زوال لبنان، وبأن الوجود المسيحي في المشرق عامة وليس فقط في لبنان، هو وجود ثابت وتاريخي وليس وجود طارئ، بالإضافة إلى أن هناك دور رائد للمسيحيين المشرقيين في تحسين العلاقات بين جميع المكونات الأساسية في المنطقة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..