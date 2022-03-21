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https://arabic.sputniknews.com/20220321/أوباميانغ-الفوز-على-الريال-لم-يكن-سهلا-وهدفنا-هو-لقب-الليغا-1060278250.html
أوباميانغ: الفوز على ريال مدريد لم يكن سهلا وهدفنا هو لقب "الليغا"
أوباميانغ: الفوز على ريال مدريد لم يكن سهلا وهدفنا هو لقب "الليغا"
قال اللاعب الغابوني إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي برشلونة إن فوز فريقه على ريال مدريد في معقله لم يكن سهلا، مضيفا: "سنكافح حتى نحقق لقب الدوري الإسباني". 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:35+0000
2022-03-21T17:39+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي برشلونة
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وتابع أوباميانغ: "لدي رغبة لمواصلة اللعب بصورة جيدة عندما حققنا الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة".وأوضح مهاجم برشلونة أنه يهدي فوز البرسا على ريال إلى أجداده، مضيفا: "المواجهة كانت صعبة، لكننا بذلنا كل شيء لتحقيق هذا الفوز".ووعد اللاعب الغابوني بمواصلة اللعب بمستويات عالية حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني "الليغا".وفاز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الكتالوني، وأحرز أوباميانغ هدفين منهما.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة

أوباميانغ: الفوز على ريال مدريد لم يكن سهلا وهدفنا هو لقب "الليغا"

17:35 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 17:39 GMT 21.03.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL إيميريك أوباميانغ
إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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قال اللاعب الغابوني إيميريك أوباميانغ، مهاجم نادي برشلونة إن فوز فريقه على ريال مدريد في معقله لم يكن سهلا، مضيفا: "سنكافح حتى نحقق لقب الدوري الإسباني".
وتابع أوباميانغ: "لدي رغبة لمواصلة اللعب بصورة جيدة عندما حققنا الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة".
وأوضح مهاجم برشلونة أنه يهدي فوز البرسا على ريال إلى أجداده، مضيفا: "المواجهة كانت صعبة، لكننا بذلنا كل شيء لتحقيق هذا الفوز".
ووعد اللاعب الغابوني بمواصلة اللعب بمستويات عالية حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري الإسباني "الليغا".
وفاز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الكتالوني، وأحرز أوباميانغ هدفين منهما.
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