https://arabic.sputniknews.com/20220321/إس-400-في-أوكرانيا-حلم-مستحيل-المنال-1060258729.html

"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال

"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال

نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تطلب من تركيا نقل "إس 400" لأوكرانيا؛ القوات الأوكرانية تستهدف الصحافيين في ماريوبول وإصابة مراسل "سبوتنيك" هناك؛ غضب... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:46+0000

2022-03-21T13:46+0000

2022-03-21T13:46+0000

محادثات بوتين وبايدن

بلا قيود

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"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال "إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال

وأيضا: الغرب يدرس حزمة جديدة من العقوبات على روسيا؛ مظاهرات في أوروبا على ارتفاع الأسعار؛ الجزائر ترفض مطالب أمريكية بشأن إمدادات الطاقة وقطر توقّع اتفاقية مع ألمانيا في هذا المجال.طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية مقابل رفع العقوبات عنها.بدوره اعتبر المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن "هذا الأمر غير ممكن، على الأقل من الجهة القانونية، ووفق عقود الأسلحة المعترف بها".خبير: ورقة زيلينسكي احترقت بعد خطابه أمام الكنيستأعرب العديد من المسؤولين في إسرائيل عن استيائهم الشديد من خطاب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أمام الكنيست، الذي شبه فيه العملية العسكرية الروسية بـ "محرقة اليهود".أوروبا...احتجاجات وارتفاع أسعار وتأثير عكسي للعقوباتانطلقت احتجاجات في عدة دول في أوروبا، كفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية حتى أن الصيادين في إيطاليا لم يتمكنوا من تحريك قواربهم أو الصيد.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي: التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كبّاس.

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2022

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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