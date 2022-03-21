https://arabic.sputniknews.com/20220321/إس-400-في-أوكرانيا-حلم-مستحيل-المنال-1060258729.html
"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال
"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال
نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تطلب من تركيا نقل "إس 400" لأوكرانيا؛ القوات الأوكرانية تستهدف الصحافيين في ماريوبول وإصابة مراسل "سبوتنيك" هناك؛ غضب... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:46+0000
2022-03-21T13:46+0000
2022-03-21T13:46+0000
محادثات بوتين وبايدن
بلا قيود
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"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال
"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال
وأيضا: الغرب يدرس حزمة جديدة من العقوبات على روسيا؛ مظاهرات في أوروبا على ارتفاع الأسعار؛ الجزائر ترفض مطالب أمريكية بشأن إمدادات الطاقة وقطر توقّع اتفاقية مع ألمانيا في هذا المجال.طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية مقابل رفع العقوبات عنها.بدوره اعتبر المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن "هذا الأمر غير ممكن، على الأقل من الجهة القانونية، ووفق عقود الأسلحة المعترف بها".خبير: ورقة زيلينسكي احترقت بعد خطابه أمام الكنيستأعرب العديد من المسؤولين في إسرائيل عن استيائهم الشديد من خطاب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أمام الكنيست، الذي شبه فيه العملية العسكرية الروسية بـ "محرقة اليهود".أوروبا...احتجاجات وارتفاع أسعار وتأثير عكسي للعقوباتانطلقت احتجاجات في عدة دول في أوروبا، كفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية حتى أن الصيادين في إيطاليا لم يتمكنوا من تحريك قواربهم أو الصيد.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي: التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كبّاس.
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
"إس 400" في أوكرانيا... حلم مستحيل المنال
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نناقش في هذه الحلقة: الولايات المتحدة تطلب من تركيا نقل "إس 400" لأوكرانيا؛ القوات الأوكرانية تستهدف الصحافيين في ماريوبول وإصابة مراسل "سبوتنيك" هناك؛ غضب واسع في إسرائيل بعد تشبيه زيلينسكي ما يحدث بمحرقة اليهود.
وأيضا: الغرب يدرس حزمة جديدة من العقوبات على روسيا؛ مظاهرات في أوروبا على ارتفاع الأسعار؛ الجزائر ترفض مطالب أمريكية بشأن إمدادات الطاقة وقطر توقّع اتفاقية مع ألمانيا في هذا المجال.
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية مقابل رفع العقوبات عنها.
حول هذا الموضوع، قال رئيس مؤسسة "أوسنوفاني"، أليكسي أنبيلوغوف لـ "سبوتنيك":"بما أن هذه النسخة من المنظومة معدة للتصدير، فمن المرجح أن يكون من الممكن تعطيلها، فضلا عن أن أوكرانيا غير مؤهلة لاستقبالها، لعدم وجود خبراء متدربين عليها".
بدوره اعتبر المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن "هذا الأمر غير ممكن، على الأقل من الجهة القانونية، ووفق عقود الأسلحة المعترف بها".
خبير: ورقة زيلينسكي احترقت بعد خطابه أمام الكنيست
أعرب العديد من المسؤولين في إسرائيل عن استيائهم الشديد من خطاب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أمام الكنيست، الذي شبه فيه العملية العسكرية الروسية بـ "محرقة اليهود".
حول تأثير ذلك على موقف تل أبيب، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، أحمد رفيق عوض لـ"بلا قيود": "خطاب زيلينسكي كان مضحكا، يستعطف به اليهود على أساس ديني، وبشكل رخيص، وبرأيي الشخصي، بعد هذا الخطاب، إسرائيل باعت زيلينسكي، وغسلت يديها منه".
أوروبا...احتجاجات وارتفاع أسعار وتأثير عكسي للعقوبات
انطلقت احتجاجات في عدة دول في أوروبا، كفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية
حتى أن الصيادين في إيطاليا لم يتمكنوا من تحريك قواربهم أو الصيد.
وقالت مواطنة تعيش في ألمانيا، لـ "بلا قيود": "لقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف، المادة التي كنا نشتريها بقيمة 30 يورو أصبحت 90 يورو، معظم المواد الغذائية فقدت من الأسواق، مثل: الأرز، والزيت، والطحين، والمناديل الورقية، والمعكرونة، أسعار الوقود أيضا زادت بشكل قياسي".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، عامر الشوبكي:
"أنه إذا استمرت أوروبا بسياسة العقوبات ضد روسيا دون أن تأبه لمواطنيها، فستعود إلى القرون الوسطى، بسبب عدم تمكنها من تأمين موارد الطاقة، وهذا سيؤدي إلى غضب الشعوب الأوروبية التي ستسعى حينها لتغيير أنظمتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...