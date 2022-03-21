https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-الرئيس-الصيني-واصل-تقربه-من-روسيا-بعد-محادثته-مع-بايدن-1060152056.html
إعلام: الرئيس الصيني واصل تقربه من روسيا بعد محادثته مع بايدن
إعلام: الرئيس الصيني واصل تقربه من روسيا بعد محادثته مع بايدن
أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسيين الأمريكي والصيني، كشفت عن عمق الخلاف بين مواقفهما بشأن العملية العسكرية... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T04:08+0000
2022-03-21T04:08+0000
2022-03-21T04:08+0000
الصين
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وبحسب ما نشرت "بوليتيكو" فإن بايدن لم يتمكن من إقناع شي جين بينغ باستخدام النفوذ الصيني لإنهاء العملية العسكرية. على العكس من ذلك، فإن المحادثة بين الزعيمين استفزت الرئيس الصيني، مما دعاه لتوجيه انتقاد ضمني لدور الولايات المتحدة في تأجيج الأزمة الأوكرانية وفي قضية تايوان.وأشار إعلان وزارة الخارجية الصينية قبل ساعات فقط من مكالمة الرئيسين إلى أن أي قرارات تتخذها الصين بشأن الأزمة الأوكرانية من غير المرجح أن ترقى إلى مستوى توقعات الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، يبدو أن الصين تعزز علاقتها مع روسيا وتعارض محاولات واشنطن لإيقاف العملي العسكرية.في الوقت نفسه، فإن عدم وجود أي نتائج مهمة للمحادثة يلقي بظلال من الشك على حقيقة العلاقة الشخصية بين الزعيمين، والتي تطورت مرة أخرى عندما كان بايدن نائبا لرئيس الولايات المتحدة،، يمكن أن تساعد حقا في التغلب على الاختلافات العميقة بينهما. يذكر أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والصيني جرت يوم الجمعة، وتمت عبر الفيديو لمدة ساعتين تقريبا. وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين بأن بايدن لم يطرح أي مطالب، لكنه حدد فقط رؤية واشنطن فيما يتعلق بالوضع الحالي حول أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/-الجانب-الصحيح-من-التاريخالصين-تصف-موقفها-المتعلق-بالأحداث-في-أوكرانيا-1060119570.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الرئيس الصيني واصل تقربه من روسيا بعد محادثته مع بايدن
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أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسيين الأمريكي والصيني، كشفت عن عمق الخلاف بين مواقفهما بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب ما نشرت "بوليتيكو" فإن بايدن لم يتمكن من إقناع شي جين بينغ باستخدام النفوذ الصيني لإنهاء العملية العسكرية. على العكس من ذلك، فإن المحادثة بين الزعيمين استفزت الرئيس الصيني، مما دعاه لتوجيه انتقاد ضمني لدور الولايات المتحدة في تأجيج الأزمة الأوكرانية وفي قضية تايوان.
وأشار إعلان وزارة الخارجية الصينية قبل ساعات فقط من مكالمة الرئيسين إلى أن أي قرارات تتخذها الصين بشأن الأزمة الأوكرانية من غير المرجح أن ترقى إلى مستوى توقعات الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، يبدو أن الصين تعزز علاقتها مع روسيا وتعارض محاولات واشنطن لإيقاف العملي العسكرية.
في الوقت نفسه، فإن عدم وجود أي نتائج مهمة للمحادثة يلقي بظلال من الشك
على حقيقة العلاقة الشخصية بين الزعيمين، والتي تطورت مرة أخرى عندما كان بايدن نائبا لرئيس الولايات المتحدة،، يمكن أن تساعد حقا في التغلب على الاختلافات العميقة بينهما.
وبحسب الصحيفة
، من المرجح أن يعزز هذا فقط سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصين، والتي تقوم على حشد حلفاء واشنطن لمواجهة نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.
يذكر أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والصيني جرت يوم الجمعة، وتمت عبر الفيديو لمدة ساعتين تقريبا. وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين بأن بايدن لم يطرح أي مطالب، لكنه حدد فقط رؤية واشنطن فيما يتعلق بالوضع الحالي حول أوكرانيا.