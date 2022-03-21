https://arabic.sputniknews.com/20220321/إندونيسيا-تلغي-الحجر-الصحي-للقادمين-من-الخارج-1060256374.html
إندونيسيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج
إندونيسيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج
قال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، اليوم الاثنين، إن البلاد ألغت شرط الحجر الصحي لجميع الوافدين من الخارج، وذلك ردا على التحسينات في احتوائها لتفشي... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T12:58+0000
2022-03-21T12:58+0000
2022-03-21T12:58+0000
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وأشار أونو خلال مؤتمر صحفي، إلى أن القرار الذي يسري بشكل فوري جاء بعد التنفيذ الناجح لإلغاء الحجر الصحي خلال الشهر الجاري للزوار الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" في جزر بالي وباتام وبنتان، وفقا لوكالة "رويترز".وقال ساندياجا: "مع السيطرة على التعامل مع الوباء بشكل أكبر، نعلن اليوم أنه تم توسيع سياسة عدم الحجر الصحي في جميع أنحاء إندونيسيا، لكن لا يزال اختبار "كوفيد-19" السلبي مطلوبا".ويأتي إلغاء إندونيسيا للحجر الصحي للقادمين من الخارج بعد خطوات مماثلة اتخذتها تايلاند والفلبين وفيتنام وكمبوديا ومؤخرا ماليزيا، التي تسعى إلى إعادة بناء قطاعات السفر التي انهارت في ظل قيود مشددة.وجاء حوالي 143700 سائح أجنبي إلى إندونيسيا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة 13.6 في المئة عن العام السابق، على الرغم من أن العدد كان أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، والتي كانت عادة أعلى من مليون شهريا.وفيما صرح وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، في المؤتمر الصحفي، أن الحكومة الإندونيسية لم تعدّل بعد هدفها لاستقبال 1.8 مليون إلى 3.6 مليون زائر خلال العام الحالي، فقد أعرب عن تفاؤله إلى حد ما بأنه "ستكون هناك مفاجأة صعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إندونيسيا-تمنع-دخول-السياح-الأجانب-بسبب-أوميكرون-1058121378.html
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العالم, فيروس كورونا, أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج
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قال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، اليوم الاثنين، إن البلاد ألغت شرط الحجر الصحي لجميع الوافدين من الخارج، وذلك ردا على التحسينات في احتوائها لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأشار أونو خلال مؤتمر صحفي، إلى أن القرار الذي يسري بشكل فوري جاء بعد التنفيذ الناجح لإلغاء الحجر الصحي خلال الشهر الجاري للزوار الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" في جزر بالي وباتام وبنتان، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال ساندياجا: "مع السيطرة على التعامل مع الوباء بشكل أكبر، نعلن اليوم أنه تم توسيع سياسة عدم الحجر الصحي في جميع أنحاء إندونيسيا، لكن لا يزال اختبار "كوفيد-19" السلبي مطلوبا".
ويأتي إلغاء إندونيسيا للحجر الصحي للقادمين من الخارج بعد خطوات مماثلة اتخذتها تايلاند والفلبين وفيتنام وكمبوديا ومؤخرا ماليزيا، التي تسعى إلى إعادة بناء قطاعات السفر التي انهارت في ظل قيود مشددة.
وجاء حوالي 143700 سائح أجنبي إلى إندونيسيا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة 13.6 في المئة عن العام السابق، على الرغم من أن العدد كان أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، والتي كانت عادة أعلى من مليون شهريا.
وفيما صرح وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا أونو، في المؤتمر الصحفي، أن الحكومة الإندونيسية لم تعدّل بعد هدفها لاستقبال 1.8 مليون إلى 3.6 مليون زائر خلال العام الحالي، فقد أعرب عن تفاؤله إلى حد ما بأنه "ستكون هناك مفاجأة صعودية".