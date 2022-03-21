https://arabic.sputniknews.com/20220321/ارتفاع-عوائد-سندات-الخزانة-الأمريكية-وتوقعات-بزيادة-أسعار-النفط-الخام-1060272439.html
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بزيادة أسعار النفط الخام
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بزيادة أسعار النفط الخام
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على إثر التعليقات حول الزيادات الحادة لأسعار الفائدة الفيدرالية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:25+0000
2022-03-21T15:25+0000
2022-03-21T15:25+0000
رفع أسعار الفائدة
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن ثم سترتفع أسعار النفط الخام لزيادة الضغط على التضخم.وقد ارتفع عائد السندات المعيارية لأجل 10 سنوات 8.8 نقطة أساس إلى 2.236%، بينما أضاف السندات لأجل عامين 6.9 نقطة أساس إلى 2.026%، حسب "رويترز".كانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو 2019 التي يتجاوز فيها العائد على سندات السنتين، والتي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، 2%، معدل التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.وأشار دي جالوما إلى إن القفزة في أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل جذبت أيضا انتباه السوق، مؤكدا: "هناك مزيد من التضخم".أما رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، فقد أكد اليوم الاثنين أنه منفتح على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد "إذا كان هذا هو ما تشير إليه البيانات بأنه مناسب".يشار إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستدرس ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، عندما تجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يوصي-برفع-الفائدة-1059378449.html
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رفع أسعار الفائدة, الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بزيادة أسعار النفط الخام
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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على إثر التعليقات حول الزيادات الحادة لأسعار الفائدة الفيدرالية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة
الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن ثم سترتفع أسعار النفط الخام لزيادة الضغط على التضخم.
وقد ارتفع عائد السندات المعيارية لأجل 10 سنوات 8.8 نقطة أساس إلى 2.236%، بينما أضاف السندات لأجل عامين 6.9 نقطة أساس إلى 2.026%، حسب "رويترز".
كانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو 2019 التي يتجاوز فيها العائد على سندات السنتين، والتي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، 2%، معدل التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
من جهته قال توم دي جالوما، العضو المنتدب لشركة سيبورت جلوبال هولدينج، إن الحديث الأخير بين صانعي السياسة حول زيادات في أسعار الفائدة أكبر من 25 نقطة أساس تم تحديدها الأسبوع الماضي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو أيضًا وراء انخفاض أسعار السندات.
وأشار دي جالوما إلى إن القفزة في أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل جذبت أيضا انتباه السوق، مؤكدا: "هناك مزيد من التضخم".
أما رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، فقد أكد اليوم الاثنين أنه منفتح على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد "إذا كان هذا هو ما تشير إليه البيانات بأنه مناسب".
في غضون ذلك، أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريس والر، يوم الجمعة أنه سيفضل في الأشهر المقبلة سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية "لدفع" سياسة نقدية أكثر تقييدًا ويكون لها تأثير أسرع على التضخم.
يشار إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستدرس ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، عندما تجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.