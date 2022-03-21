https://arabic.sputniknews.com/20220321/ارتفاع-عوائد-سندات-الخزانة-الأمريكية-وتوقعات-بزيادة-أسعار-النفط-الخام-1060272439.html

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بزيادة أسعار النفط الخام

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بزيادة أسعار النفط الخام

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على إثر التعليقات حول الزيادات الحادة لأسعار الفائدة الفيدرالية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T15:25+0000

2022-03-21T15:25+0000

2022-03-21T15:25+0000

رفع أسعار الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن ثم سترتفع أسعار النفط الخام لزيادة الضغط على التضخم.وقد ارتفع عائد السندات المعيارية لأجل 10 سنوات 8.8 نقطة أساس إلى 2.236%، بينما أضاف السندات لأجل عامين 6.9 نقطة أساس إلى 2.026%، حسب "رويترز".كانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو 2019 التي يتجاوز فيها العائد على سندات السنتين، والتي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، 2%، معدل التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.وأشار دي جالوما إلى إن القفزة في أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل جذبت أيضا انتباه السوق، مؤكدا: "هناك مزيد من التضخم".أما رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، فقد أكد اليوم الاثنين أنه منفتح على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المعتاد "إذا كان هذا هو ما تشير إليه البيانات بأنه مناسب".يشار إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستدرس ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، عندما تجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يوصي-برفع-الفائدة-1059378449.html

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رفع أسعار الفائدة, الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي