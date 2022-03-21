https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردنالانتخابات-البلدية-تدخل-مرحلة-الصمت--1060153438.html
الأردن...الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت
الأردن...الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت
دخلت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الأردنية لعام 2022 مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم الاثنين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T06:38+0000
2022-03-21T06:38+0000
2022-03-21T06:38+0000
أخبار الأردن
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ووفقا لموقع "عمون"، فإن مرحلة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.ويسبق الصمت الانتخابي مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة.كما يتوجب عليهم تجنب أي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.وتتضمن مرحلة الصمت الانتخابي، أيضا، وقف جميع أشكال الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.ومن المقرر انطلاق انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان يوم غد الثلاثاء.ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، من خلال إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/غرفة-تجارة-عمان-الجيش-الأوكراني-صادر-شحنات-أردنية-1060124440.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن...الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت
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دخلت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الأردنية لعام 2022 مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم الاثنين.
ووفقا لموقع "عمون"
، فإن مرحلة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.
ويسبق الصمت الانتخابي مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.
وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة.
كما يتوجب عليهم تجنب أي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
وتتضمن مرحلة الصمت الانتخابي، أيضا، وقف جميع أشكال الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر انطلاق انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان يوم غد الثلاثاء.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، من خلال إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.