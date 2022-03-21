https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردن-إحالة-مخالفتين-تتعلقان-بتقديم-رشاوى-انتخابية-إلى-النيابة-1060257928.html
الأردن... إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة
الأردن... إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الاثنين، إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك قبل ساعات من انطلاق... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T13:27+0000
2022-03-21T13:27+0000
2022-03-21T13:27+0000
أخبار الأردن
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وتمتلك الهيئة صلاحية الضبطية القضائية في ضبط القضايا المتعلقة بالانتخابات وإحالة مرتكبيها للنيابة حال توافرت أدلة على ارتكابهم جرائم، وفق قناة المملكة الرسمية.وقالت الهيئة في بيان إن أولى تلك المخالفات تتعلق "باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين".وشددت الهيئة على أنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين".ودعت من لديه أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى التواصل معها، مطالبة المواطنين بالابتعاد على تداول الشائعات والمعلومات الكيدية غير المثبتة منعا للمساءلة القانونية.ومن المقرر أن يتوجه الأردنيون غدا الثلاثاء، إلى صناديق القتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وسط مقاطعة من الأحزاب الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردنالانتخابات-البلدية-تدخل-مرحلة-الصمت--1060153438.html
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أخبار الأردن
الأردن... إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة
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أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الاثنين، إحالة مخالفتين تتعلقان بتقديم رشاوى انتخابية إلى النيابة العامة المختصة، وذلك قبل ساعات من انطلاق انتخابات المجالس البلدية.
وتمتلك الهيئة صلاحية الضبطية القضائية في ضبط القضايا المتعلقة بالانتخابات وإحالة مرتكبيها للنيابة حال توافرت أدلة على ارتكابهم جرائم، وفق قناة المملكة
الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان إن أولى تلك المخالفات تتعلق "باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين".
وشددت الهيئة على أنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين".
ودعت من لديه أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الانتخابية إلى التواصل معها، مطالبة المواطنين بالابتعاد على تداول الشائعات والمعلومات الكيدية غير المثبتة منعا للمساءلة القانونية.
ومن المقرر أن يتوجه الأردنيون غدا الثلاثاء، إلى صناديق القتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية
ومجالس المحافظات، وسط مقاطعة من الأحزاب الإسلامية.