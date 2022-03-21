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الأردن... اتفاق ترخيص تقنية "الجيل الخامس" في مراحله النهائية
الأردن... اتفاق ترخيص تقنية "الجيل الخامس" في مراحله النهائية
كشفت مصادر حكومية أردنية أن الاتفاق مع شركات الاتصالات المحلية بشأن ترخيص تقنية الجيل الخامس (5G) في المملكة، أصبح في مراحله النهائية. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:42+0000
2022-03-21T09:42+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك وفق ما نقلته قناة المملكة الرسمية، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تسمها في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية.وكشفت المصادر عن اجتماع عقد، أمس الأحد، في مقر الهيئة "خُصص للمباحثات النهائية لوضع الصياغة النهائية لاتفاقية إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن".وبحسب القناة، عُقد الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة إضافة لممثلين عن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في الأردن.وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الهيئة أنها ستبدأ في منح التراخيص اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح بين 16 إلى 18 شهرا.وأوضحت وقتها أنها تدرس حاليا مع شركات الاتصالات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس على أكمل وجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأردن-يحدد-موعد-منح-تراخيص-الـ-5g-1058654189.html
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أخبار الأردن

الأردن... اتفاق ترخيص تقنية "الجيل الخامس" في مراحله النهائية

09:42 GMT 21.03.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / STRINGER
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كشفت مصادر حكومية أردنية أن الاتفاق مع شركات الاتصالات المحلية بشأن ترخيص تقنية الجيل الخامس (5G) في المملكة، أصبح في مراحله النهائية.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة المملكة الرسمية، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تسمها في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية.
وكشفت المصادر عن اجتماع عقد، أمس الأحد، في مقر الهيئة "خُصص للمباحثات النهائية لوضع الصياغة النهائية لاتفاقية إطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن".
وبحسب القناة، عُقد الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة إضافة لممثلين عن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في الأردن.
شبكات الجيل الخامس 5G - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
الأردن يحدد موعد منح تراخيص الـ "5G"
15 فبراير, 13:44 GMT
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت الهيئة أنها ستبدأ في منح التراخيص اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح بين 16 إلى 18 شهرا.
وأوضحت وقتها أنها تدرس حاليا مع شركات الاتصالات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس على أكمل وجه.
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