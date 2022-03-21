https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأمن-الأردني-إطلاق-النار-في-التجمعات-الانتخابية-جريمة-وتعليمات-بالقبض-على-مطلقها--1060248021.html
الأمن الأردني: إطلاق النار في التجمعات الانتخابية جريمة وتعليمات بالقبض على مطلقها
الأمن الأردني: إطلاق النار في التجمعات الانتخابية جريمة وتعليمات بالقبض على مطلقها
حذرت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، من إطلاق عيارات نارية في التجمعات الانتخابية والاحتفالات، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T09:55+0000
2022-03-21T09:55+0000
2022-03-21T09:55+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/84/1021288452_0:199:3393:2108_1920x0_80_0_0_a48c629443637db3283342bee54e2339.jpg
وقالت المديرية إنها أصدرت تعليمات مشددة وواضحة لجميع وحداتها الميدانية تتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية، مع اقتراب موعد الانتخابات، بحسب موقع "عمون".وأوضحت المديرية أن التعليمات الأمنية تقضي بإلقاء القبض على مطلق النار وصاحب التجمع أو المقر الذي يشهد إطلاقا للعيارات النارية، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.وأشارت إلى أن التعليمات تقضي كذلك بعدم إغلاق أية بلاغات تتعلق بهذه الظاهرة ومتابعتها حتى إلقاء القبض على الأشخاص وضبط الأسلحة .وأشادت المديرية بالمواطنين الذين تحملوا مسؤولية مجتمعية من خلال التعبير عن رفضهم لهذه السلوكيات ومساندتهم للجهود الأمنية المبذولة.وحثت المديرية كافة المواطنين على نبذ مثل هذه السلوكيات الخاطئة، التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح وإصابات نحن في غنى عنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الأردن-اتفاق-ترخيص-تقنية-الجيل-الخامس-في-مراحله-النهائية-1060247232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/84/1021288452_159:0:3234:2306_1920x0_80_0_0_ca86b52cc0f10633b9f569bc06579766.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأمن الأردني: إطلاق النار في التجمعات الانتخابية جريمة وتعليمات بالقبض على مطلقها
تابعنا عبر
حذرت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، من إطلاق عيارات نارية في التجمعات الانتخابية والاحتفالات، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت المديرية إنها أصدرت تعليمات مشددة وواضحة لجميع وحداتها الميدانية تتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية، مع اقتراب موعد الانتخابات، بحسب موقع "عمون"
.
وأوضحت المديرية أن التعليمات الأمنية تقضي بإلقاء القبض على مطلق النار وصاحب التجمع أو المقر الذي يشهد إطلاقا للعيارات النارية، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.
وأشارت إلى أن التعليمات تقضي كذلك بعدم إغلاق أية بلاغات تتعلق بهذه الظاهرة ومتابعتها حتى إلقاء القبض على الأشخاص وضبط الأسلحة .
وأشادت المديرية بالمواطنين الذين تحملوا مسؤولية مجتمعية من خلال التعبير عن رفضهم لهذه السلوكيات ومساندتهم للجهود الأمنية المبذولة.
وحثت المديرية كافة المواطنين على نبذ مثل هذه السلوكيات الخاطئة، التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح وإصابات نحن في غنى عنها.