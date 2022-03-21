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https://arabic.sputniknews.com/20220321/الاتحاد-الأوروبي-يصدر-بيانا-بشأن-هجوم-أنصار-الله-بالطائرات-المسيرة-على-السعودية-1060283458.html
الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن هجوم "أنصار الله" بالطائرات المسيرة على السعودية
الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن هجوم "أنصار الله" بالطائرات المسيرة على السعودية
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، مساء اليوم الاثنين، أدان فيه "بشدة الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية في... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T20:30+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيانه، "عدم قبوله لاستهداف جماعة أنصار الله، للمدنيين والبنية التحتية المدنية في الرياض".وشدد اليبان على أن "الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة"، داعيا جميع أطراف النزاع في اليمن للمشاركة في مفاوضات بناءة للتوصل إلى حل سلمي سياسي برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة بالمملكة.وتوعد الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/أنصار-الله-تعلن-التحضير-لعمليات-عسكرية-ضمن-مسار-كسر-الحصار-1060258556.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن هجوم "أنصار الله" بالطائرات المسيرة على السعودية

20:30 GMT 21.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEأضرار في مطار أبها السعودي ناتجة عن قصف يمني في عام 2019
أضرار في مطار أبها السعودي ناتجة عن قصف يمني في عام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، مساء اليوم الاثنين، أدان فيه "بشدة الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية في السعودية".
أمستردام - سبوتنيك. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيانه، "عدم قبوله لاستهداف جماعة أنصار الله، للمدنيين والبنية التحتية المدنية في الرياض".
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
"أنصار الله" تعلن التحضير لعمليات عسكرية ضمن مسار "كسر الحصار"
13:44 GMT
وشدد اليبان على أن "الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة"، داعيا جميع أطراف النزاع في اليمن للمشاركة في مفاوضات بناءة للتوصل إلى حل سلمي سياسي برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مُسيرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة بالمملكة.
وتوعد الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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