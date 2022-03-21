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البرهان يزور السعودية ويجري مباحثات مع الملك سلمان
البرهان يزور السعودية ويجري مباحثات مع الملك سلمان
التقى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T19:36+0000
2022-03-21T19:36+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك خلال زيارة البرهان إلى المملكة، التي ناقش خلالها قضايا إقليمية بجانب التعاون الثنائي بين البلدين بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني.وجاء في البيان، أن البرهان وصل مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله العاهل السعودي، وناقش معه سبل تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.وبحسب بيان مجلس السيادة السوداني، فإن البرهان سيجري مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تتناول مباحثات البرهان وولي العهد السعودي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/حميدتي-يلوم-الحكومة-السودانية-السابقة-على-توقف-المنحة-السعودية-الإماراتية-1060090814.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم

البرهان يزور السعودية ويجري مباحثات مع الملك سلمان

19:36 GMT 21.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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التقى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة.
الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك خلال زيارة البرهان إلى المملكة، التي ناقش خلالها قضايا إقليمية بجانب التعاون الثنائي بين البلدين بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني.
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وجاء في البيان، أن البرهان وصل مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله العاهل السعودي، وناقش معه سبل تقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وبحسب بيان مجلس السيادة السوداني، فإن البرهان سيجري مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تتناول مباحثات البرهان وولي العهد السعودي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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