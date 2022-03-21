https://arabic.sputniknews.com/20220321/البريد-التونسي-يعلن-الإضراب-3-أيام-بداية-من-مساء-اليوم-1060283840.html
البريد التونسي يعلن الإضراب 3 أيام بداية من مساء اليوم
البريد التونسي يعلن الإضراب 3 أيام بداية من مساء اليوم
أعلن البريد التونسي الدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين الـ21 من مارس/ آذار. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T20:40+0000
2022-03-21T20:40+0000
2022-03-21T20:40+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101970/06/1019700696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_69a57b5033124cf18d16dd359663dcc6.jpg
وحسب بيان نشرته الجامعة العامة للبريد التونسي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، فقد بدأ أعوان الديوان الوطني للبريد التونسي إضرابا بكافة مراكز العمل، من الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، وحتى السادسة مساء يوم الخميس الموافق الـ24 من مارس.وأكد البيان أن هذا الإضراب يأتي ردا على "تعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات موضوع برقية الإضراب الصادرة قبل شهرين بدعوى تطبيق المنشور عدد 20".وقال البيان إن "الطرف الإداري عبّر عن تمسكه بالحوار كآلية للتفاوض في جملة المواضيع المطروحة، وتبعا لذلك طالب بتأجيل الإضراب حفاظا على استمرارية المرفق وتقديمه الخدمات للمواطنين".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101970/06/1019700696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e322e2e2b1612a03f53bede6023f7cea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
البريد التونسي يعلن الإضراب 3 أيام بداية من مساء اليوم
تابعنا عبر
أعلن البريد التونسي الدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين الـ21 من مارس/ آذار.
وحسب بيان نشرته الجامعة العامة للبريد التونسي
عبر صفحتها في موقع فيسبوك، فقد بدأ أعوان الديوان الوطني للبريد التونسي إضرابا بكافة مراكز العمل، من الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، وحتى السادسة مساء يوم الخميس الموافق الـ24 من مارس.
وأكد البيان أن
هذا الإضراب يأتي ردا على "تعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات موضوع برقية الإضراب الصادرة قبل شهرين بدعوى تطبيق المنشور عدد 20".
ولفت إلى أن اللجنة المركزية للتصالح اجتمعت يومي الخميس 17 مارس والإثنين 21 مارس، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في الإعلام بالإضراب المشار إليه.
وقال البيان إن "الطرف الإداري عبّر عن تمسكه بالحوار كآلية للتفاوض في جملة المواضيع المطروحة، وتبعا لذلك طالب بتأجيل الإضراب حفاظا على
استمرارية المرفق وتقديمه الخدمات للمواطنين".