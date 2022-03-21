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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/البيت-الأبيض-بايدن-يبحث-مع-قادة-أوروبا-الاثنين-الرد-على-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060152182.html
البيت الأبيض: بايدن يبحث مع قادة أوروبا الاثنين الرد على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يبحث مع قادة أوروبا الاثنين الرد على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اليوم الاثنين، محادثات آمنة مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لمناقشة سبل الرد على العملية... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T04:09+0000
2022-03-21T04:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. فضلا عن ذلك أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيتوجه في 24 مارس/آذار إلى بروكسل لحضور قمة الناتو الطارئة، والجمعة 25 مارس سيسافر إلى بولندا للقاء نظيره البولندي أندريه دودا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/البيت-الأبيض-واشنطن-مستعدة-لتوسيع-عقوباتها-ضد-روسيا-لتشمل-قطاعات-اقتصادية-جديدة-1060151683.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن يبحث مع قادة أوروبا الاثنين الرد على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

04:09 GMT 21.03.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اليوم الاثنين، محادثات آمنة مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لمناقشة سبل الرد على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. فضلا عن ذلك أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيتوجه في 24 مارس/آذار إلى بروكسل لحضور قمة الناتو الطارئة، والجمعة 25 مارس سيسافر إلى بولندا للقاء نظيره البولندي أندريه دودا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة
01:52 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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