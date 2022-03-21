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https://arabic.sputniknews.com/20220321/البيت-الأبيض-يستبعد-زيارة-بايدن-إلى-أوكرانيا-1060282639.html
البيت الأبيض يستبعد زيارة بايدن إلى أوكرانيا
البيت الأبيض يستبعد زيارة بايدن إلى أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة لم تدرس إمكانية زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا خلال زيارته المقبلة لأوروبا" 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T19:58+0000
2022-03-21T19:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت بساكي في إفادة صحفية، في ردها على سؤال ذي صلة: "لم ندرس هذا الخيار".وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري، اليوم الاثنين، محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لمناقشة سبل الرد على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. فضلا عن ذلك، أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيتوجه في 24 مارس/ آذار إلى بروكسل لحضور قمة الناتو الطارئة، والجمعة 25 مارس/ آذار سيسافر إلى بولندا للقاء نظيره البولندي أندريه دودا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-صاروخ-كينجال-يدمر-معنويات-الناتو-دمر-مركزا-محصنا-من-الضربات-النووية-فيديو-1060273093.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض يستبعد زيارة بايدن إلى أوكرانيا

19:58 GMT 21.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة لم تدرس إمكانية زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا خلال زيارته المقبلة لأوروبا"
وقالت بساكي في إفادة صحفية، في ردها على سؤال ذي صلة: "لم ندرس هذا الخيار".
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري، اليوم الاثنين، محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لمناقشة سبل الرد على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
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15:49 GMT
فضلا عن ذلك، أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيتوجه في 24 مارس/ آذار إلى بروكسل لحضور قمة الناتو الطارئة، والجمعة 25 مارس/ آذار سيسافر إلى بولندا للقاء نظيره البولندي أندريه دودا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:26 GMT
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