https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الإيراني-يعلن-موعد-إزاحة-الستار-عن-طائرات-مسيرة-بعيدة-المدى-وصواريخ-مضادة-للدبابات-1060270729.html
الجيش الإيراني يعلن موعد إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات
الجيش الإيراني يعلن موعد إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه سوف يزيح الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات، خلال الشهرين المقبلين. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:54+0000
2022-03-21T14:54+0000
2022-03-21T14:54+0000
أخبار إيران
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قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، خلال تفقده قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية، إن "الطائرات المسيرة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأوضح أن "الجيش سيدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات"، موجها النصيحة إلى الأعداء قائلا: "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وأن تدركوا أنه لو صدرت أي خطوة حمقاء قد تمس أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أكد السبت الماضي، أن الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر.ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن المصالح الإيرانية، إضافة إلى توخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الأعداء".وقال الأدميرال تنكسيري: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة ، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".وأشار قائد بحرية الحرس الثوري إلى أن "الأعداء يخططون باستمرار لتأجيج الفتن وحياكة المؤامرات، وعلينا رفع مستوى جهوزيتنا القتالية وقوتنا باستمرار من أجل حماية أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم".وفي السياق نفسه، حذر سلاح الجو الإيراني، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".وقال قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/معلومات-عن-سلاح-البر-الإيراني-بعد-تصريحات-مواجهة-العدو-1058754507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الجيش الإيراني يعلن موعد إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه سوف يزيح الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات، خلال الشهرين المقبلين.
قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، خلال تفقده قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية، إن "الطائرات المسيرة الجديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأوضح أن "الجيش سيدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات"، موجها النصيحة إلى الأعداء قائلا: "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وأن تدركوا أنه لو صدرت أي خطوة حمقاء قد تمس أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".
وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أكد السبت الماضي، أن الأمن المستدام في الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر
.
ونقلت وكالة مهر للأنباء
، عن الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن المصالح الإيرانية، إضافة إلى توخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الأعداء".
وقال الأدميرال تنكسيري: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة ، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".
وأشار قائد بحرية الحرس الثوري
إلى أن "الأعداء يخططون باستمرار لتأجيج الفتن وحياكة المؤامرات، وعلينا رفع مستوى جهوزيتنا القتالية وقوتنا باستمرار من أجل حماية أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم".
وفي السياق نفسه، حذر سلاح الجو الإيراني، "الأعداء من ارتكاب أية حماقة، مهددا بـ"تلقيهم صفعة مؤلمة للغاية تبعث على الندم".
وقال قائد سلاح الجو الإيراني
العميد طيار حميد واحدي، إن "جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع"، معربا عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا.