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الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الليبي-يعلق-على-مزاعم-إرسال-مرتزقة-للقتال-إلى-جانب-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1060261248.html
الجيش الليبي يعلق على مزاعم إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
الجيش الليبي يعلق على مزاعم إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا
علق الجيش الليبي على المزاعم التي تداولتها وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الأحد، حول قيامه "بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا". 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:23+0000
2022-03-21T14:23+0000
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وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب، في تصريحات مع موقع ليبيا أبديت، أن "الجيش الوطني الليبي ليس له علاقة على الإطلاق بالحرب الأوكرانية".وأضاف محجوب: "الجيش الوطني الليبي منشغل بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".وكان المحجوب، قال إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا أمر يصعب حدوثه من دون حكومة تدعم ذلك، مشيرا إلى أنه يتوقع خروج بعض المقاتلين الأجانب للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا.وقال، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "مسألة إخراج المرتزقة الأجانب مسألة وقت، وهناك اختلاف على هذه المسألة، لكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصلت إلى توافق مع جميع الأطراف واتفقت على ذلك".وحول احتمالية خروج عدد من المقاتلين الأجانب للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا، قال المحجوب "طالما هم مرتزقة يأخذون المال، أتوقع أن يخرجوا من كل العالم وليس فقط ليبيا. هذه مسألة تتعلق بالجميع".وأوضح "بالنسبة للمرتزقة في ليبيا، كثير منهم بدأ يحاول الاتجاه إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، وبعض منهم كانت ظروفهم المادية صعبة جدا، وأجبروا على القتال، وهم ضحايا للصراع في منطقة آخرى، استفادوا منهم في ليبيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-نعرف-مواقع-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-وسنواصل-تنفيذ-الضربات-الموجهة-ضدهم-1059900844.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

الجيش الليبي يعلق على مزاعم إرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا

14:23 GMT 21.03.2022
© Sputnik . SALMA KHATTABاللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . SALMA KHATTAB
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علق الجيش الليبي على المزاعم التي تداولتها وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الأحد، حول قيامه "بإرسال مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا".
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب، في تصريحات مع موقع ليبيا أبديت، أن "الجيش الوطني الليبي ليس له علاقة على الإطلاق بالحرب الأوكرانية".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: نعرف مواقع المرتزقة الأجانب في أوكرانيا وسنواصل تنفيذ الضربات الموجهة ضدهم
14 مارس, 16:57 GMT
وأضاف محجوب: "الجيش الوطني الليبي منشغل بمكافحة الإرهاب وعصابات تهريب البشر في ليبيا، خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد".
وكان المحجوب، قال إن إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا أمر يصعب حدوثه من دون حكومة تدعم ذلك، مشيرا إلى أنه يتوقع خروج بعض المقاتلين الأجانب للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا.
وقال، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "مسألة إخراج المرتزقة الأجانب مسألة وقت، وهناك اختلاف على هذه المسألة، لكن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وصلت إلى توافق مع جميع الأطراف واتفقت على ذلك".
وحول احتمالية خروج عدد من المقاتلين الأجانب للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا، قال المحجوب "طالما هم مرتزقة يأخذون المال، أتوقع أن يخرجوا من كل العالم وليس فقط ليبيا. هذه مسألة تتعلق بالجميع".
وأوضح "بالنسبة للمرتزقة في ليبيا، كثير منهم بدأ يحاول الاتجاه إلى أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، وبعض منهم كانت ظروفهم المادية صعبة جدا، وأجبروا على القتال، وهم ضحايا للصراع في منطقة آخرى، استفادوا منهم في ليبيا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:27 GMT
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