https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الوطني-الليبي-لن-يرسل-مقاتلين-لأي-جهة-وليس-لديه-مرتزقة-ليرسلهم-1060260748.html
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
قال مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي لوكالة "سبوتينك" إن الجيش لن يرسل مقاتلين لأي جهة، وليس لديه مرتزقة ليرسلهم وهو مشغول بمكافحة الإرهاب وعصابات التهريب في... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T14:13+0000
2022-03-21T14:13+0000
2022-03-21T14:39+0000
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العالم العربي
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
14:13 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 21.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي لوكالة "سبوتينك" إن الجيش لن يرسل مقاتلين لأي جهة، وليس لديه مرتزقة ليرسلهم وهو مشغول بمكافحة الإرهاب وعصابات التهريب في البلاد.