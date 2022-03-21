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الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الوطني-الليبي-لن-يرسل-مقاتلين-لأي-جهة-وليس-لديه-مرتزقة-ليرسلهم-1060260748.html
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم
قال مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي لوكالة "سبوتينك" إن الجيش لن يرسل مقاتلين لأي جهة، وليس لديه مرتزقة ليرسلهم وهو مشغول بمكافحة الإرهاب وعصابات التهريب في... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي

الجيش الوطني الليبي لن يرسل مقاتلين لأي جهة وليس لديه مرتزقة ليرسلهم

14:13 GMT 21.03.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 21.03.2022)
© Sputnik . Maher Al-Shaeryالناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© Sputnik . Maher Al-Shaery
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قال مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي لوكالة "سبوتينك" إن الجيش لن يرسل مقاتلين لأي جهة، وليس لديه مرتزقة ليرسلهم وهو مشغول بمكافحة الإرهاب وعصابات التهريب في البلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:27 GMT
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