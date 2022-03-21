https://arabic.sputniknews.com/20220321/الخارجية-الأمريكية-تتحدث-عن-قرارات-صعبة-يمكن-أن-تتخذها-واشنطن-في-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1060282947.html

الخارجية الأمريكية تتحدث عن "قرارات صعبة" يمكن أن تتخذها واشنطن في الاتفاق النووي مع إيران

الخارجية الأمريكية تتحدث عن "قرارات صعبة" يمكن أن تتخذها واشنطن في الاتفاق النووي مع إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان عودة قيود الاتفاق النووي على إيران. 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T20:17+0000

2022-03-21T20:17+0000

2022-03-21T20:17+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال: "واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي".ولفت برايس إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، مشيرا إلى أن بلاده تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".ومؤخرا أكد دبلوماسيون قريبون من طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية أن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي عام 2015 تعتمد الآن ربما على أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات، وهي ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكي أم لا.وطالبت طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من إبرام الصفقة.وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على إيران، التي ردت عليها الأخيرة بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وتبع ذلك عدة حزم من العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ ذلك الحين.منذ أبريل 2021 ، تستضيف فيينا محادثات تهدف إلى منع الاتفاق النووي الإيراني من الفشل تمامًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/هل-تلغي-أمريكا-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-كمنظمة-إرهابية-لتمرير-الاتفاق-النووي؟-1060275160.html

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