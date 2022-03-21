https://arabic.sputniknews.com/20220321/الصين-تحمل-الناتو-مسؤولية-أزمة-أوكرانيا-كيف-ترد-واشنطن؟-1060257690.html

الصين تحمل الناتو مسؤولية أزمة أوكرانيا... كيف ترد واشنطن؟

الصين تحمل الناتو مسؤولية أزمة أوكرانيا... كيف ترد واشنطن؟

أكد نائب وزير الخارجية الصينية لي يو تشينغ، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، مضيفا أنه كان من الممكن أن... 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T13:26+0000

2022-03-21T13:26+0000

2022-03-21T13:26+0000

راديو

بوضوح

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21032022_Bewodouh Doaa الصين تحمل الناتو مسؤولية أزمة أوكرانيا...كيف ترد واشنطن؟

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن المسؤول الصيني قوله خلال منتدى أمني في بكين، "بما أن حلف شمال الأطلسي قد وعد بأنه لن يتحرك شبرا واحدا باتجاه الشرق، فلا ينبغي له أن يتنكر لوعوده بينما يستمر في الدفع شرقًا"، مشيرًا إلى أن مثل هذا السعي لتحقيق الأمن المطلق يؤدي في الواقع إلى انعدام الأمن المطلق.وتعليقا على هذا الموضوع، قال مدير موقع الصين بعيون عربية، محمود ريا، إن: "واشنطن عبرت عن قلقها وخيبتها من الموقف الصيني إزاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها لن تستطيع تهديد بكين، لأن هذا الأمر له أبعاد خطيرة جدا، حيث أكدت الصين أنها لن تسكت على أي إجراءات ضدها وسيكون هناك رد متناسب وقوي جدا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع محاصرة روسيا لأن هناك الكثير من الدول التي رفضت قبول هذه العقوبات.وأوضح، ريا، أنه بالرغم من العلاقات الاقتصادية القوية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنه لا يمكن لهذه العلاقات أن تفرض على بكين السكوت في أزمة ترى أن واشنطن نفسها هي التي فجرتها، وبالتالي فعلى الولايات المتحدة أن تنسحب من هذه الأزمة كي تهدأ الأمور في شرق أوروبا.وأضاف أنه بدأ ظهور شكل من أشكال المشاحنات بين الجانبين الصيني والأمريكي، حيث تدرك الأخيرة بأن التحالف الروسي الصيني قوي، الأمر الذي جعل واشنطن تحاول تكوين تحالف موازي للتحالف الروسي الصيني المتمثل في التحالف الأمريكي البريطاني الاسترالي، وشدد، غباشي، على أن الموقف الصيني يدعم الموقف الروسي ويعطيه قوة وزخما، ويبدو أن العالم الآن بصدد إعادة توازنات للقوى الإقليمية والدولية.وأضاف، عازار، أن من يعتبر دخول الحيش الروسي إلى أوكرانيا غزوا لا يفهم حقيقة العلاقة التي البلدين والمصالح الاستراتيجية، كما أكد أن روسيا استطاعت من خلال العملية العسكرية الخاصة ضرب القوة البحرية الأمريكية بالسيطرة على البحر الأسود.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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