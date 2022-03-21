الصين تحمل الناتو مسؤولية أزمة أوكرانيا... كيف ترد واشنطن؟
21032022_Bewodouh Doaa
أكد نائب وزير الخارجية الصينية لي يو تشينغ، أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، مضيفا أنه كان من الممكن أن يؤدي التزام "الناتو" بعدم التوسع باتجاه الشرق إلى عدم تفاقم الأزمة.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن المسؤول الصيني قوله خلال منتدى أمني في بكين، "بما أن حلف شمال الأطلسي قد وعد بأنه لن يتحرك شبرا واحدا باتجاه الشرق، فلا ينبغي له أن يتنكر لوعوده بينما يستمر في الدفع شرقًا"، مشيرًا إلى أن مثل هذا السعي لتحقيق الأمن المطلق يؤدي في الواقع إلى انعدام الأمن المطلق.
وعبرت الصين في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه لا يجدي نفعا ويعرقل جهود التسوية السياسية، ما جعل البعض يعتقد أن واشنطن ستتجه لفرض عقوبات ضد الصين بسبب هذا الموقف، إلا أن الصين أكدت أنها ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال مدير موقع الصين بعيون عربية، محمود ريا، إن: "واشنطن عبرت عن قلقها وخيبتها من الموقف الصيني إزاء الأزمة الأوكرانية، إلا أنها لن تستطيع تهديد بكين، لأن هذا الأمر له أبعاد خطيرة جدا، حيث أكدت الصين أنها لن تسكت على أي إجراءات ضدها وسيكون هناك رد متناسب وقوي جدا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع محاصرة روسيا لأن هناك الكثير من الدول التي رفضت قبول هذه العقوبات.
وأوضح، ريا، أنه بالرغم من العلاقات الاقتصادية القوية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أنه لا يمكن لهذه العلاقات أن تفرض على بكين السكوت في أزمة ترى أن واشنطن نفسها هي التي فجرتها، وبالتالي فعلى الولايات المتحدة أن تنسحب من هذه الأزمة كي تهدأ الأمور في شرق أوروبا.
أما نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د مختار غباشي، فقال إن: "التصريحات الصينية الأخيرة بخصوص الأزمة الأوكرانية والتي حملت الناتو مسئولية الصراع، كانت متوازنة وتتفق مع التحالف الروسي الصيني المزعج للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، والتي تخشى من أن يكون هناك مساعدات عسكرية صينية للجانب الروسي.
وأضاف أنه بدأ ظهور شكل من أشكال المشاحنات بين الجانبين الصيني والأمريكي، حيث تدرك الأخيرة بأن التحالف الروسي الصيني قوي، الأمر الذي جعل واشنطن تحاول تكوين تحالف موازي للتحالف الروسي الصيني المتمثل في التحالف الأمريكي البريطاني الاسترالي، وشدد، غباشي، على أن الموقف الصيني يدعم الموقف الروسي ويعطيه قوة وزخما، ويبدو أن العالم الآن بصدد إعادة توازنات للقوى الإقليمية والدولية.
من جهته قال خبير الشئون الجيوسياسية والاقتصادية د بيير عازار، إن: " موقف دولة بحجم الصين من الأزمة الأوكرانية وتأكيدها على أن المسئولية الكبرى المباشرة تقع على حلف الأطلسي، لأن الصين لديها نفس الإشكاليات التي لدى روسيا، وبالتالي فمن غير المسموح بأن يكون هناك قوة بحجم حلف شمال الأطلسي موجودة على حدود دولة عظمى مثل روسيا، كما استبعد أن تأخذ الصين موقف الحياد من الأزمة".
وأضاف، عازار، أن من يعتبر دخول الحيش الروسي إلى أوكرانيا غزوا لا يفهم حقيقة العلاقة التي البلدين والمصالح الاستراتيجية، كما أكد أن روسيا استطاعت من خلال العملية العسكرية الخاصة ضرب القوة البحرية الأمريكية بالسيطرة على البحر الأسود.
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إعداد وتقديم: دعاء ثابت